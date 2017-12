Podrška za inovativne, autentične i originalne ideje

Societe Generale banka je, obeležavajući 40 godina poslovanja u Srbiji, pokrenula važnu akciju: Generator će podržati startape i tako dati šansu mnogim novim idejama i ljudima da nađu svoje mesto na tržištu. Vuk Kosovac, izvršni direktor marketinga Societe Generale banke, objasnio nam je tok ove akcije…

Šta podrazumeva platforma Generator i od kada ona postoji?

Iako aktivno podržavamo tehnološko i druge oblike preduzetništva kroz različite inicijative i konkurse godinama unazad, sama platforma Generator je i za nas pionirski poduhvat. Ovo je godina našeg jubileja – 40 godina poslovanja Societe Generale u Srbiji i odlučili smo da to obeležimo velikom društveno odgovornom akcijom kojom ćemo podržati inovacije koje imaju potencijal da u naredne četiri decenije naprave razliku na tržištu. Tako je nastao Generator – skup svih naših inicijativa i aktivnosti kojim zajedno sa našim partnerima podstičemo inovativne preduzetničke poduhvate. Prvi od velikih novih projekata Generatora jeste konkurs kojim biramo 40 najboljih preduzetničkih inovacija. Posle zatvaranja prvog dela konkursa za prijave, čekao nas je ogroman posao jer je pristiglo blizu 800 ideja od kojih treba izabrati 40 za samo finale, što nije lak posao jer je među prijavljenim bilo zaista mnogo inovativnih i pre svega održivih projekata.

Ranije je bilo dovoljno voditi biznis tako da se održi likvidnost i periodično investira u razvoj kompanije ili širenje na druga tržišta. Danas to nije dovoljna mera uspeha i u svetu, gde se maksimalno optimizuju troškovi a procesi automatizuju, potrebno je da sami pronađemo nove prilike i ideje koje su nove i drugačije od ostalih. Takve ideje i tražimo kroz Generator, one koje su inovativne, autentične i originalne, koje predstavljaju novi način poslovanja, novi proizvod ili uslugu, ili utiču na poboljšanje korisničkog iskustva. Istovremeno, projekti treba da budu i održivi, odnosno da postoji plan njihovog daljeg razvoja. Najbolja inovacija prema oceni žirija osvojiće milion dinara, projekat koji osvoji nagradu publike osvojiće 500.000 dinara, a ostale projekte očekuju i vredne nagrade naših partnera.

Kako bi mogla da izgleda skica puta koji budući preduzetnik mora da pređe od trenutka kada mu se javi poslovna ideja do prijavljivanja na konkurs?

Mislim da svako može da pokuša da potraži svoju put u preduzetništvu, ali samo oni koji veruju u svoju ideju i imaju jasan cilj će taj cilj i ostvariti. Kroz konkurs smo videli mnogo prijava u kojima neko ko se bavi tradicionalnim biznisom ili čak poljoprivredom želi da zakorači u IT biznis. I to je sjajna polazna osnova, ukoliko podrazumevamo da inicijator ima detaljan biznis plan kako da taj projekat realizuje, ili u svoj tim planira da uključi stručnjake određenih profila koji će pomoći u realizaciji. Čak i ako ideja po mišljenju našeg žirija ne bude održiva, kroz ovakve primere mi vidimo da su ljudi svesni ubrzanih promena koje donosi digitalizacija poslovanja i da su spremni da rade na sebi i menjaju se u skladu sa zahtevima globalnog tržišta. Izazov je, sa druge strane, pronaći biznis nišu za koju verujemo da ne može u skorije vreme biti ni digitalizovana niti automatizovana, a to su uglavnom zanati, ali i među njima treba naći nove načine da se oni približe korisnicima i da u krajnjoj liniji budu potrebni tržištu.

Koliko ste projekata do sada podržali na ovaj način?

Societe Generale je do sada kao banka‑partner podržavala različite preduzetničke projekte i konkurse, a Generator je naš prvi projekat koji smo sami pokrenuli a kome su se priključili i naši partneri – kompanija Vip mobile, Maxi prehrambeni lanac, Internet oglasni portal KupujemProdajem i Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije ICT Hub. Cilj nam je da Generator, i posle ovogodišnjeg konkursa, zaživi kao objedinjena platforma koja obuhvata sve naše inicijative i mere podrške za preduzetništvo i kroz koju ćemo i ubuduće nastaviti da pomažemo projekte koji mogu da naprave veliko osveženje i promenu na tržištu. To znači da će u našem fokusu i dalje biti preduzetništvo i inovacije jer verujemo da oni doprinose razvoju održive ekonomije.

Da li Societe Generale sarađuje sa startup‑ima na razvijanju novih usluga, i da li se dogodilo da je nekom od preduzetnika koji su pobedili na konkursu ponuđena saradnja?

Societe Generale brend u Srbiji se vezuje za inovacije i uspostavljanje novih trendova u digitalizaciji finansijskog sektora i to je zasluga za ogroman napor koji smo uložili, i ulažemo, u digitalizaciju poslovanja. Ostvarili smo nekoliko značajnih partnerstava da bismo svoje prozivode i usluge ponudili i potencijalnim korisnicima koji su do sada praktično bili „ispod radara“ finansijskih institucija. Tu pre svega mislim na eksperte raznih profila koji zaradu primaju putem svoje paušalne agencije. Za njih smo osmislili jedinstveni paket usluga SINHRO, u okviru kojeg mogu da koriste proizvode poput dozvoljenog minusa i kreditne kartice, kao i dugoročne aranžmane poput lizinga za vozila i stambenih kredita. U ponudu smo uključili i usluge fintech startapa „Clever d.o.o“ osnivača softverskog rešenja pausal.rs za digitalno vođenje biznisa. Za klijente naše banke korišćenje pausal.rs je potpuno besplatno i verujemo da je upravo direktno razvijanje poslovne saradnje sa startapima najodrživiji vid podrške. Iza nas su takođe dva uspešno organizovana Fintech Hackathon‑a, a učesnicima za koje smatramo da su ponudili ideje sa potencijalom da se dalje razvijaju dali smo priliku da razrade i predstave svoje projekte i sa nekima od njih već sarađujemo. Važno je reći da sve ideje koje prikupljamo u bilo kojoj formi naših nagradnih takmičenja ili konkursa ostaju u apsolutnom vlasništvu idejnih tvoraca i na njima je odluka da li će (ili neće) kasnije sarađivati sa nama na njihovoj realizaciji.

Kakvu ulogu ima strateška saradnja sa ICT Hub‑om u promociji kulture inovacija u privrednom sektoru?

Stratešku saradnju sa ICT Hub‑om započeli smo u februaru prošle godine i za gotovo dve godine uspeli da pokrenemo niz radionica i konkursa ali najvažnije, otvorili smo dijalog između privrednog sektora, velikih multinacionalnih korporacija sa startapima i drugim biznis subjektima sa ciljem da međusobno uvidimo prednosti i prilike za međusobnu saradnju koja bi i jednoj i drugoj strani mogla da donese višestruku korist. Mi ne mislimo da treba da postoji bojazan da će „mali“ finansijski sistemi uzdrmati rad velikih organizacija, verujem je to prilika da razvijamo nove poslovne mogućnosti. Primećujemo da su i druge multinacionalne kompanije koje posluju kod nas prepoznale važnost ICT Hub‑a kao karike koja spaja privredu i startape i veoma je značajno da svojim primerom otvorimo druge mehanizme poslovanja koji ne uključuju duge rokove za donošenje odluka, birokratiju ili interna ograničenja. Kroz saradnju sa ICT Hub‑om i naša organizacija je počela intenzivno da se menja i prilagođava novim potrebama tržišta, a danas možemo da se pohvalimo velikim brojem pojedinaca koji na dnevnoj bazi prijavljuju inovacije i rade na unapređenju procesa i usluga unutar banke koje značajno olakšavaju poslovanje. Inovativan način razmišljanja, koji je glavna odlika startapa, dragocen je i za korporacije koje žele da unaprede proces, proizvod ili uslugu, ali i za sve one koji žele da pokrenu novi ili inoviraju i napreduju kroz postojeći biznis.

(Objavljeno u PC#248)

