Pogled u 2030: Budućnost veštačke inteligencije i metaverzuma

Sa tempom kojim se veštačka inteligencija prepliće sa našim životima, nema sumnje da će se takav trend nastaviti.

Budućnost je u saradnji ljudi i tehnologije veštačke inteligencije

Umesto toga, budućnost izgleda kao društvo koje bi disalo i napredovalo samo uz pomoć veštačke inteligencije. Stručnjaci veruju da će specijalizovane AI aplikacije postati sve češće i korisnije do 2030. godine, poboljšavajući našu ekonomiju i kvalitet života. S druge strane, metaverzum nas je već umotao u svoje vešte prste. Od Facebook-a do Instagrama, virtuelne stvarnosti, Whatsapp-a i mnogih drugih, sasvim je predvidljivo da će do 2030. njegovo carstvo samo rasti.

Izveštaj sa Univerziteta Harvard, predstavlja osam oblasti ljudske aktivnosti u kojima tehnologije veštačke inteligencije već utiču na urbani život i koje će biti još rasprostranjenije do 2030: transport, kućni/uslužni roboti, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zabava, zajednice sa malim resursima, javna bezbednost i sigurnost, zapošljavanje i radni prostor, biće u potpunosti prostori sa AI. Neki od najvećih izazova u narednih 15 godina biće stvaranje bezbednog i pouzdanog hardvera za autonomne automobile i robote za zdravstvenu negu, sticanje poverenja javnosti u sisteme veštačke inteligencije, posebno u zajednicama sa niskim resursima i prevazilaženje straha da će tehnologija marginalizovati ljude na radnom mestu.

Videli smo mnogo otkrića u analitici podataka. Primer Watsona – koji je IBM-ov skup algoritama – bio je veoma impresivan u pogledu upravljanja velikim količinama podataka i načina strukturiranja podataka tako da možete videti obrasce koji možda drugačije ne bi bili uočeni. To je bio važan skok. Ali često ljudi brkaju taj skok sa mašinskom inteligencijom i načinom na koji razmišljamo o inteligenciji za ljude i to jednostavno nije tačno. Dakle, veliki skokovi koje smo nedavno imali u analitici podataka su važni, ali takođe ostavljaju mnogo prostora ljudima da pomognu ovim sistemima. Dakle, može se reći da je talas budućnosti saradnja ljudi i tehnologija veštačke inteligencije.

U svom potpuno realizovanom obliku, metaverzum obećava da će ponuditi stvarne prizore, zvukove, pa čak i mirise, bilo da je u pitanju obilazak drevne Grčke ili poseta kafeu u Seulu – iz vašeg doma. Opremljen VR slušalicama punog spektra, pametnom odećom i taktilnim rukavicama koje reaguju na dodir, putnik kod kuće može dodirnuti Partenon u Atini ili okusiti bogatu penu korejske dalgona kafe. Ne biste čak morali ni da budete vi – članovi metaverzuma mogli bi da lutaju brazilskom prašumom kao jaguar, jedino ograničenje je mašta. Takođe se očekuje da će metaverzum moći da kreira prilagođenu i poboljšanu stvarnost za svaku osobu, koristeći mešavinu fizičke i bihejvioralne biometrije, prepoznavanja emocija, analize osećanja i ličnih podataka.

Dok industrija metaverzuma brzo raste, podstaknuta pandemijom koja drži ljude kod kuće, otvoreno je pitanje da li će se jedna kompanija na kraju pojaviti kao dominantna sila, kao što je Google, koji sada ima skoro monopol među browserima. Jedna pozitivna strana ovog trenda je da, pošto je to virtuelna platforma, šanse da ljudi stvarno budu fizički povređeni će se smanjiti, a takođe će ih podstaći da izađu iz svoje zone udobnosti i isprobaju nove stvari. Jedino ozbiljno pitanje koje treba postaviti po ovom pitanju biće pravne implikacije metaverzuma. Na primer, da li će brak u metaverzumu biti legalan, ili ako je neko napadnut, kako će optuženik biti kažnjen. Sa trendom virtuelnih avatara, postoje ogromne šanse za lažni identitet ili krađu identiteta, tako da prepoznavanje prave osobe i njene fizičke adrese može biti težak posao. Ovo bi trebalo da bude glavna briga za sve zemlje i njihova zakonodavna tela.

