Point-and-shoot kompaktne kamere nisu nestale, samo su se promenile

Coolpix, Cyber-shot, PowerShot, Exilim; svi ovi podbrendovi kompaktnih fotoaparata sada zvuče kao da su iz prošlog vremena.

Point-and-shoots se i dalje pojavljuju, samo izgledaju drugačije

A njihov nestanak je gotovo potvrđen novim izveštajem iz Japana da većina velikih proizvođača fotoaparata, uključujući Nikon, Sony i Canon, sada dramatično smanjuju svoju ponudu point-and-shoot kamera, ako ne i potpuno napuštaju. Japanske poslovne novine, Nikkei, razgovarale su sa svim bivšim gigantima džepnih kamera za svoj izveštaj, koji je pokupio Petapixel, u kojem se zaključuje da su „glavne kompanije za kamere“ „prestale da razvijaju nove kompaktne digitalne fotoaparate“ kako bi se koncentrisali na „kamere bez ogledala sa visokim jediničnim cenama“.

Osim ako se upravo niste probudili iz kriogenog sna koji je počeo 2006. godine, ovo neće biti šokantna vest. Pametni telefoni su postali toliko dobri, i toliko bolji od većine kompaktnih fotoaparata, da se mnogima ideja o posedovanju zasebnog fotografskog alata sada čini isto tako čudnom kao da nose Walkman. Ali uprkos jasnim zaključcima CIPA (Camera Imaging & Products Association) podataka u Nikkeijevom izveštaju, koji pokazuju da je isporuka kompaktnih digitalnih fotoaparata pala za 97% od 2008. godine, postoje dokazi da je point-and-shoot kamera još uvek veoma živa pa čak i evoluira. Jednostavno neće imati Nikon Coolpix ili Sony Cyber-shot bedž na prednjoj strani. Iznenađujuća stvar u vezi sa CIPA-inim podacima je da su kompaktni digitalni fotoaparati i dalje činili 36% globalnih isporuka fotoaparata prošle godine.

Pa gde će svi ovi ljudi otići ako giganti fotoaparata prestanu da razvijaju nove kompaktne modele? Canon je rekao da „iako prelazimo na modele višeg ranga, imamo snažnu podršku za modele niže klase – nastavićemo da ih razvijamo i proizvodimo sve dok postoji potražnja“. Nikon je nejasno dodao da će „budući obim proizvodnje biti određen obraćanjem pažnje na tržišne trendove“. Ali čitanje između tih pažljivo sročenih redova otkriva stvarnost. Samo tri Nikon Coolpix fotoaparata su i dalje u prodaji, a poslednji od njih stigao je 2020. Ni Canon ni Sony nisu lansirali novi kompaktni fotoaparat već tri godine. Panasonic je bio otvoreniji, rekavši Nikeiju da “smo prestali da razvijamo nove modele koji mogu da se zamene pametnim telefonima“.

Pa ipak, oni koji uživaju u point-and-shoot iskustvu ne drže se baš svi pametnih telefona. Svakako, značajan broj je, zahvaljujući snazi najboljih aplikacija za kameru i dolasku dodataka kao što su Shiftcam SnapGrip i Fjorden, koji pretvaraju vaš telefon u kompaktnu kameru. Ali sve veći broj prihvata i novu vrstu point-and-shoot. Nije tajna da su filmske kamere doživele preporod poslednjih godina, i to ne samo među štreberskim nostalgičarima. Reto Ultra Wide and Slim na primer, je jeftina point-and-shoot koja je lansirana ove godine i dolazi u pet boja, težine samo 68 g.

Ovaj popularni početni model ima film od 35 mm i široki objektiv od 22 mm koji vam pomaže da dobijete više u snimku od tipičnog kompakta. Ove godine je takođe došlo do naleta novih kompaktnih fotoaparata „half-frame“, kao što je Kodak Ektar, koji vam pomažu da pobedite rastuće troškove filma tako što vam omogućavaju da snimite duplo više ekspozicija na rolni filma (na primer, 76 snimaka na filmu sa 36 ekspozicije). Novi startup u Velikoj Britaniji pod nazivom Alfie Cameras takođe traži beta testere za svoju novu Tych half-frame kameru, koja ima izbor različitih sočiva u stilu pametnog telefona.

Najbolje instant kamere su takođe kanalisale deo point-and-shoot entuzijazma koji je prethodno bio usisan u kompaktnima. Postoji i zdravo tržište polovne opreme za point-and-shoot film, sa modelima poput Olimpus XA2 i Minolta Riva Zoom 130 koji su se pokazali popularnim među onima koji žele određeni element iznenađenja koji pametnim telefonima nedostaje zbog njihove nemilosrdne efikasnosti. Još uvek postoji mnogo mesta za teške point-and-shoot kao što su Olympus TG-6 ili GoPro Hero 10 Black. Ali kao što Nikkeijev izveštaj ističe, digitalni kompaktni fotoaparat kakav smo poznavali 2000-ih sada je u suštini nestao. To znači da ćemo verovatno videti neke velike promene u svetu najboljih point-and-shoot kamera u narednih nekoliko godina. Međutim, ako nam povratak filmskih kamera išta govori, to je da fotografski trendovi rade u ciklusima. Možda sada nisu voljeni, ali jednog dana će Sony Cyber-shots, Casio Exilims, Nikon Coolpixes i Fujifilm Finepixes dobiti svoj kulturni preporod. A kada to urade, verovatno ćete želeti da se setite u kojoj fioci ste ih ostavili.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet