Pokretne sličice na Samsung Always On ekranima

Samsung je predstavio Always On Display režim za svoje flagship pametne telefone sa Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge pre dve godine, a u međuvremenu je postepeno unapređivao ovu funkciju kako bi bila korisnija. Kompaniji je bilo lako to da učini jer Always On Display postoji kao zasebna aplikacija, tako da nisu morali da izbacuje nadogradnju u sklopu sistemske nadogradnje, već samo da predstave ažuriranje za aplikaciju. To je upravo ono što su učinili ranije prošle sedmice kako bi se GIF podrška prikazivala u Always On režimu.

Samsung je ranije omogućio korisnicima veću slobodu za ovu funkciju, koja uključuje izbor različitih tema i mogućnost dodavanja svojih fotografija na Always On Display. Sada, korisnici ne samo da mogu da izaberu GIF iz Samsung-ove biblioteke, već mogu da dodaju jedan od svojih GIF-ova iz galerije telefona.

Međutim, novi dodatak nije bez svojih primedbi. Za početak, GIF ne može da bude predugačak, pa ćete u galeriji morati da skratite predugačke koje želite da koristite. Još jedna stvar je i da se GIF neće automatski sam vrteti, već se reprodukuje samo jedanput kada je ekran isključen, ali ga možete aktivirati još jednom kada je ekran isključen dvostrukim dodirom na GIF. Pored toga, možda je najveća primedba ta što je ova funkcija dostupna samo na uređajima koji imaju Android 8.0 Oreo. Samsung je funkciju objavio za Galaxy S8 i Galaxy Note 8 do sada, što znači da vlasnici Galaxy S7 nemaju sreće. GIF opcija funkcioniše i na Galaxy S9, jer uređaj već dolazi fabrički sa Oreom.

Izvor: Ubergizmo

