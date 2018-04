Srpski startap došao do investicije od milion dolara

investicije od milion dolara. U njihov projekat zasnovan na blockchain-u investiraće kompanija osmislio platformu koja rešava problem potrošača da procene da li je neka online preporuka za proizvod ili uslugu lažna ili istinita. Srpski startap Review.Network uspeo je da, posle samo nekoliko sastanaka sa investitorima, dođe doU njihovinvestiraće kompanija Sherman.capital iz Hong Konga. Osnivači i idejni tvorci koji čine glavni tim ovog startapa su Vuk Popović (predsednik), Filip Karaičić (CEO), Petar Slović (COO) i Ivan Ćirić (CTO). Review.Network je

Koliko je ovo važno u modernom svetu kupovine, pokazuje i statistika da čak 88 odsto ljudi veruje online recenzijama, gotovo kao preporukama koje bi dobili od prijatelja. To znači da mahom od ovih online ocena zavisi da li će nešto kupiti ili ne. Danas postoji ogroman problem što je većina preporuka i ocena koje nalazimo na internetu lažna ili plaćena. Na pitanje kako su došli na ovu ideju kažu da je to problem sa kojim su se i sami svakodnevno susretali. “Svaki put kad smo želeli da kupimo nešto, bilo da je to gitara ili aparat za kafu, ili jednostavno da izaberemo restoran ili kafić u koji želimo da odemo, imali smo problem da nađemo kvalitetne i tačne online ocene korisnika. Takođe smo shvatili da je sistem komunikacije između potrošača i kompanija nedovoljno razvijen. Da bismo ovo poboljšali i pomogli celoj zajednici, došli smo na ideju Review.Network platforme koja ce rešiti ove probleme”, kažu osnivači Review.Network-a.