Popović: Aplikacija Podrška psihoterapeuta primer saradnje države i IT zajednice

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je danas, 13. aprila, da web aplikacija Podrška psihoterapeuta, razvijena u okviru inicijative Budi i ti heroj koju je pokrenula Vlada Srbije, predstavlja sjajan primer saradnje države i IT zajednice u vremenu krize.

“Ljudi su u izolaciji, povećani su njihovi strahovi i potreba da razgovaraju sa stručnim licima. To i jeste smisao novih tehnologija, da pomažu ljudima i rešavaju njihove probleme”, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

Istakao je da je Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj uputio poziv IT zajednici da dostavljaju svoja inovativna rešenja koja bi mogla da unaprede sistem u borbi protiv koronavirusa. “Za samo sedam dana pristiglo je više od 100 inovativnih predloga IT zajednice i najveći deo ovih inicijativa IT zajednica je spremna da realizuje potpuno besplatno”, rekao je Popović.

Osvrćući se na podatak da je IT industrija prošle godine ostvarila izvoz od 1.5 milijarde evra, Popović je istakao da je od izuzetnog značaja da se po okončanju krize izazvane pandemijom virusa Covid-19, omogući dalji razvoj IT industrije, jer je ona generator budućeg ekonomskog rasta Srbije.

Psihološka pomoć u tri klika

Tvorac aplikacije, inovator i asistent na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, Igor Graić istakao je da putem ove web aplikacije korisnik u samo tri klika može da dođe do prvog slobodnog psihoterapeuta koji radi na volonterskoj bazi. „Aplikacija omogućava korisnicima da zakažu više od 300 ponuđenih slobodnih termina, krajnje je jednostavna za korišćenje, potrebna su samo dva klika da se korisnik spoji sa psihoterapeutom“, rekao je Graić.

Napomenuo je da će u budućnosti postupak korišćenja biti nešto kompleksniji i da očekuju da će imati i mobilne verzije aplikacije u narednih 7-10 dana. Posebno su, kako kaže Graić vodili računa o tome da se medicinskim radnicima kojima je potrebna pomoć obezbede najiskusniji terapeuti, jer se oni trenutno suočavaju sa najvećim stresom.

„Cilj platforme je da ona i u budućnosti služi društvu psihoterapeuta, jer će predstavljati izvrstan poligon kroz koji će se mladi terapeuti dodatno obučavati i na taj način razvijati svoje kapacitete“, zaključio je Graić.

