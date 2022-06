Porodica Obama napušta Spotify zbog Audible platforme

Barack i Michelle Obama odlaze u Audible. Dogovor dolazi nakon što je otkriveno da je Spotify odbio da produži svoje ekskluzivno partnerstvo sa porodicom Obama u podkastovima nakon kraja 2022. godine.

Detalji novog ugovora nisu poznati

Porodica je želela sporazum kojim bi njihov sadržaj bio široko distribuiran na različitim platformama, a to je ono što će ovaj dogovor sa Audible-om omogućiti porodici Obama da urade. Takođe, par će moći da preuzme više uloga iza scene u budućim produkcijama, što je zahtev koji je Spotify navodno odbio kada su u pitanju njihovi nedavni pregovori.

Audible nije otkrio finansijske uslove svog ugovora. Pričalo se da je prethodni ugovor Obame sa Spotify-jem vredan oko 25 miliona dolara. To partnerstvo proizvelo je Renegades: Born in the USA sa bivšim predsednikom Obamom i Bruce Bruce Springsteenom, kao i The Michelle Obama Podcast.

