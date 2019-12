Porsche i letelice iz Ratova zvezda

Porsche se udružio sa kompanijom Lucasfilm, a kako bi zajedničkim snagama izmaštali i kreirali kosmičku letelicu koja je inspirisana Taycan električnim vozilom.

U pitanju je model S-91x Pegasus Starfighter, koji je kreiran za premijeru filma Star Wars: The Rise of Skywalker, a letelica je dizajnirana tako da asocira na Porsche, ali i na letelice iz serijala Star Wars. Buduću da se radi o marketinškom potezu, a ne o novoj letelici koja bi, na primer, jednog dana mogla da poleti ka Marsu, napravljen je i video u kojem se do detalja ilustruje kako je model konstruisan. Tako je nastao mini-dokumentarac koji traje duže od većine filmova o praktičnim vozilima iz pravog života, a video sadrži niz zanimljivih informacija, poput one koja govori o tome da je letelica Blue Ace iz Star Wars: Resistance takođe bila inspirisana jednim Porsche modelom – 917 Gulf racer.

Ako se ima u vidu da je veliki broj letelica iz Star Wars franšize inspirisan pravim vozilima, onda ne čudi što je i Porsche tu umešao svoje prste. Očekuje se da sličnih saradnji bude i budućnosti, čime će se granica između mašte i realnosti još više zamutiti, a kako bi se kreirale letelice za sve ljubitelje kosmičkih bitki i dalekih univerzuma.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet