Pošaljite svoje ime na Crvenu planetu uz pomoć rovera Mars 2020

Bilo koje ljudsko ime moglo bi da poleti na Mars 2020. godine, budući da je NASA pozvala građane iz celog sveta da pošalju svoja imena koja bi na Crvenu planetu trebalo da stignu zajedno sa roverom Mars 2020. Misija je planirana za leto 2020, te bi rover do Marsa trebalo da stigne u februaru 2021. godine.

Kako tvrde članovi tima, radi se o istorijskoj misiji, budući da bi trebalo da otkrije više o Crvenoj planeti, pa i o poreklu samog života. Tako oni koji budu poželeli da bar svojim imenima učestvuju u ovom važnom trenutku, mogu to da učine ako do 30. septembra popune kratki online upitnik, te svoje ime prijave na spisak. Nakon toga će eksperti iz Jet Propulsion laboratorije svako od poslatih imena uz pomoć snopa elektrona ugravirati na čip, na koji može da stane do milion upisa.

Tako bi Mars 2020 mogao sa sobom da ponese više od jednog čipa, budući da se za Mars InSight lander akciju, u okviru koje su imena takođe gravirana na čipove, prijavilo više od dva miliona ljudi, pa su se njihova imena već spustila na Mars u novembru 2018.

Mars 2020 bi u februaru 2021. godine trebalo da se spusti u Jezero krater, da bi nakon toga robot sa šest točkova krenuo u potragu za davno ugašenim životom. Pored toga biće zadužen i za prikupljanje uzoraka koji bi sa njim trebalo da se vrate na Zemlju, iako NASA još uvek ne planira misiju koja bi sakupljene uzorke mogla da transportuje natrag.

