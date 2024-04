Poskupljuju TSMC čipovi napravljeni van Tajvana

U finansijskom izveštaju za prvi kvartal 2024. godine, TSMC je objavio da menja cenovnu politiku svojih proizvoda. Prema toj odluci, čipovi napravljeni izvan Tajvana biće skuplji od čipova napravljenih u matičnoj državi kompanije. Objašnjenje ove odluke je da su troškovi proizvodnje ovih čipova u drugim državama (Japanu, Kini i SAD-u), veći nego na Tajvanu.

Iz kompanije navode da je skuplja proizvodnja rezultat različitih faktora koji utiču na cenu, pa očekuju da kupci prihvatanjem viših cena pomognu pokrivanje tih dodatnih troškova. Na kraju krajeva, navodi se u izveštaju, kupci su ti koji su želeli da TSMC bude na tim lokacijama. To bi moglo da znači da je verovatno Apple zahtevao od TSMC-a da napravi fabriku u SAD-u, kako bi mogao da u specifikacijama svojih proizvoda navede da se radi o čipovima proizvedenim na domaćem tržištu.

CEO kompanije, C.C. Wei naveo je da TSMC mora da bude globalno prisutan, kako bi uspeo da zadovolji zahteve svojih kupaca, prvenstveno iz SAD-a, odakle dolaze njihovi najveći klijenti. To su Apple, kao najveći globalni kupac, zatim Intel, Nvidia i AMD. Međutim, Wei dodaje, da fabrike u inostranstvu nisu jeftine, jer su rast cene električne energije i inflacija ozbiljno uticali na povećanje troškova proizvodnje i ekspanzije na nove proizvodne pogone. On nije naveo koliko povećanje cena je planirano, ali je nagovestio da očekuje da pomenuti kupci dodatno „odreše kesu“ za čipove proizvedene u SAD-u. Nezavisni analitičari predviđaju da će to biti između 5 i 10 procenata, mada su neki naveli da bi ta brojka mogla da bude i 30 procenata, za čipove napravljene u Arizoni.

Koliko će povećanje cena biti zaista, saznaćemo uskoro. TSMC je objavio da je započeo inicijalnu proizvodnju 4 nm čipova u fabrici u Arizoni, dok se početak masovne proizvodnje očekuje sledeće godine. Takođe, najavljeno je da će u istoj fabrici 2028. godine započeti 3 nm, a 2030. godine 2 nm proizvodni proces.

Izvor: ExtremeTech

Podelite s prijateljima

Tweet