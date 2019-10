Posle 12 godina, AMD ponovo drži 30%+ CPU tržišta

Protekli period je bio veoma dobar za AMD. Kompanija je zabeležila veliki uspeh sa svojom serijom procesora baziranih na Zen mikroarhitekturi, koji su se pojavili još 2017. godine. Sada, svega dve godine kasnije, AMD je ostvario ogroman tržišni uspeh u segmentu gde zapravo postoje samo Intel i AMD – uspeo je da ostvari 30% tržišnog udela na CPU tržištu.

Ovaj podatak se odnosi na kraj trećeg ovogodišnjeg kvartala, i javnosti ga je predstavio cpubenchmark. Reč je o skoku od čak 70% u odnosu na trenutak kada je familija Ryzen procesora predstavljena javnosti početkom 2017. godine. Prva i druga generacija Zen proizvoda, uključujući Ryzen, Ryzen Pro, Ryzen Threadripper i EPYC, je pomogla da AMD stane na noge i drastično ojača svoje prisustvo na tržištu procesora.

Uspeh je značajniji usled toga što na tržištu postoje samo dva rivala, pa je svaki procenat koji AMD osvoji zapravo uzet od Intel-a. Takođe je veoma važno da je rast konstantan, pa se tako u prvom i drugom kvartalu beleži rast od 18%, odnosno 23%, prema podacima koje je objavio cpubenchmark. No, najbolje je došlo tek nakon toga – pomoću druge i treće generacije Ryzen procesora, AMD je uspeo da nadmaši i ovakve pokazatelje u trećem kvartalu ove godine. Sada imamo situaciju da AMD zauzima otprilike trećinu procesorskog tržišta, i to se desilo prvi put nakon 12 godina. Istovremeno, to pokazuje koliko su AMD Ryzen procesori kvalitetni, budući da je ove godine AMD preuzeo ne samo “performanse za novac”, već i titulu u domenu apsolutnih performansi.

AMD natprodaje Intel u DIY hardverskim kanalima 4:1

Informacije koje objavljuje cpubenchmark.net se odnose na procesore koji su u upotrebi, a ne na prodate primerke, što je retko korišćen, a dragocen podatak koji je veoma teško pobiti ili zaobići. Ipak, veoma su bitne informacije i o prodaji, gde stižu nove dobre vesti za AMD. Proteklih nekoliko meseci su Ryzen 7 i Ryzen 9 procesori treće generacije konstantno natprodavali Intel, prema svim dostupnim i relevantnim informacijama koje su dobijane iz maloprodaja širom Evrope i Amerike. Najeklatantniji primer je nemačko tržište, gde je AMD natprodavao Intel u direktnoj prodaji procesora kao komponente koju su entuzijasti posle koristili da kreiraju računare, i to u odnosu od čak 4:1.

AMD je takođe upravo predstavio dva nova Ryzen procesora, Ryzen 9 3900 i Ryzen 5 3500X, sa kojima nastavlja da vrši značajan pritisak, dok se narednog meseca očekuje 16-jezgarni Ryzen 9 3950X, zajedno sa trećom generacijom Threadripper procesora baziranih na Zen 2 mikroarhitekturi. Uzbuđenje će verovatno d0stići vrhunac tokom predstojeće praznične sezone, kada će AMD verovatno uzeti još više tržišta, budući da veliki Intel i dalje nema jasan odgovor. No, verovatno ni plavi gigant neće sedeti skrštenih ruku, pa će odgovoriti ako ne boljim proizvodima, onda barem nižim cenama postojećih, a neke najave u tom smislu su već krenule.

Izvor: WCCFTech