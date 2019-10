Dizajn mosta Leonarda Da Vinčija oživljen 500 godina kasnije uz pomoć 3D štampe

Potpuno drugačiji dizajn mosta koji je mogao da uvede revoluciju u gradnju mostova nikada nije oživeo sa skice koju je pre 500 godina nacrtao Leonardo Da Vinči, sve do sada. Uz pomoć tehnologije 3D štampanja, istraživači sa MIT Univerziteta u Americi, uspešno su napravili su repliku tog mosta za koji se tvrdi da bi, da je tada napravljen, bio najduži na svetu.

Most koji je Leonardo Da Vinči iscrtao 1502. godine, trebalo je da bude veza između Istanbula i još jednog grada, a istraživači sa poznatog tehnološkog Univerziteta koji su napravili umanjenu verziju tog mosta navode da bi ovaj radikalni dizajn bio uspešan da je most napravljen. Da Vinčijev most stajao bi stabilno bez ikakvih podupirača što govori da je ideja svetski poznatog vizionara bila ostvariva. Istražvači sa MIT Univerziteta okupili su se oko ove ideje kako bi videli da li bi stvarno taj most mogao da funkcioniše?

Tim je analizirao dostupna dokumenta, moguće materijale i metode konstrukcije, kao i geološke uslove tog vremena i napravio detaljan i umanjen model koji su izložili raznim testovima.

“Želeli smo da proverim da li bi, da je konstruisan, taj most mogao stabilno da stoji i odoli vremenu”, rekli su istraživači koji su radili na ovom projektu. Da Vinči je predlog za izgradnju ovog mosta nacrtao kao odgovor na zahtev Sultana Bajazita II u 1502. godini za most koji bi spajao Istanbul i susednu Galatu.

Međutim, on nije dobio da radi na ovom projektu. S obzirom na to da je njegov dizajn bio potpuno drugačiji od svega što je do tada viđeno, mislio se da će most pasti. Most Leonarda Da Vinčija bio je dugačak skoro 300 metara, a da je napravljen, verovatno bi bio najduži na svetu. Prema rečima istraživača, bio je deset puta duži od svega što je tada postojalo.

“Bio je strašno ambiciozan poduhvat”, navodi se u izveštaju.

Osim skice koju današnja javnost može videti, nisu nađeni podaci o materijalima ili kako je slavni umetnik i pronalazač mislio da ostvari ovaj projekat.

Izvor: DailyMail