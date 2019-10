Poslednje upozorenje: Nadogradite stari iPhone ili će on postati neupotrebljiv

Ukoliko i dalje koristite iPhone 5, došao je poslednji trenutak za update njegovog softvera. Ako niste uradili nadogradnju iOS-a, morate to da uradite pre 3. novembra da biste osigurali da telefon radi i nakon tog datuma. Naime, posle tog datuma, bez update-a neće raditi GPS risiver, kao ni servisi koji se oslanjaju na njega.

Apple je još 5. jula izdao zakrpu koja rešava problem sa GPS risiverom, a odnosi se na iOS 9.3.6 i iOS 10.3.4 verzije operativnog sistema. iOS 9 update je namenjen iPhone 4 modelima, kao i nekim starijim verzijama iPad-a.

Problem sa GPS-om je što on broadkasuje trenutnu nedelju u 10-bitnom formatu, što znači da su nedelje rangirane u rasponu od 0 do 1023. Kada stigne 1024. nedelja, sistem nije konfigurisan da vrati vrednost na nulu, što može da dovede do greške u radu svih aplikacija koje su vezane za vreme.

Poslednje upozorenje iz Apple-a odnosi se samo na iPhone 5. U njemu je naglašeno da nakon 3. novembra servisi koji se baziraju na sinhronizaciji po pitanju lokacije i vremena, mogu da prestanu da rade, a kao primeri se navode App Store, iCloud, email i web browsing.

Korisnici iPhone 5 telefona mogu da provere koju verziju iOS-a koriste, tako što će otvoriti „Settings“, odabrati „General“ i nakon toga „About“.

Izvor: ZDNet