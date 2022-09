Potpuno novi BMW X1 premijerno predstavljen u Beogradu

Potpuno novi BMW X1 premijerno je predstavljen domaćoj publici u THE BMW Store-u (Galerija Beograd) u najsvežijem izdanju sa naprednim digitalnim funkcijama uz više sofisticiranosti i prostora.

Novi eksterijer ima unapređenu aerodinamiku, redizajnirane prednje bubrege, standardne LED farove sa dnevnim svetlom u obliku obrnutog slova L, kao i tipičan X oblik bokova sa skoro kvadratnim rubovima. Na zadnjem delu novog BMW X1 modela su nova, tanka zadnja svetla atraktivnog 3D oblika, a spoljašnost je moguće unaprediti i uz opcionalni xLine ili M Sport paket. Svi modeli dolaze sa standardnim 17-inčnim aluminijumskim točkovima, uz mogućnost poručivanja i drugih dimenzija, od kojih je vozačima po prvi put dostupna i opcija od 20 inča.

Enterijer novog BMW X1 modela raspolaže stadnardnim infotejnment sistemom sa zakrivljenim ekranom koji se sastoji od instrument table veličine 10.25 i kontrolnog ekrana od 10.7 inča koji funkcioniše uz najnoviji BMW Operativni sistem 8. Na spisku standardne opreme je i BMW Live Cocpit Plus navigacioni sistem, parking asistent sistem, elektro otvaranje i zatvaranje gepeka, automatska klima sa dve zone, sedmostepeni automatski Steptronic menjač sa duplim kvačilom, automatsko kočenje u gradskim uslovima i asistencija držanja vozila u traci, kao i , tempomat koji radi do 210 km/h.

Pored navedenog, ova lista je produžena i za elektro preklapanje spoljnih retrovizora, četiri USB C porta i dva 12-voltna priključka, tempomat i parking senzore sa zadnjom kamerom. Atraktivnost enterijera dodatno je izražena novodizajniranim sedištima, koja opcionalno mogu biti i u sportskoj verziji, sa električnim pomeranjem, lumbalnom podrškom i funkcijom masaže. Sedišta BMW X1 modela moći će da se nadograde oblogama od veštačke „Sensatec“ ili prave „Vernasca“ kože. Zadnja sedišta je moguće oboriti u odnosu 40:20:40, a zapremina prtljažnika iznosi od 540 do 1600 litara.

„Plutajući“ naslon za ruke je istovremeno i kontrolno ostrvo za funkcije vožnje, a standardna oprema podrazumeva i sportski volan. Vozačima je dostupno i poručivanje palete sistema asistencije u vožnji koja uključuje sve aktuelne sisteme identične onima koji se nalaze u BMW automobilima visoke klase. Opcionalno je moguće poručiti i adaptivne LED farove sa matrix funkcijom i varijabilnom distribucijom svetla, kao i potpuno automatsku kuku za vuču.

Sve komponente na automobilu su izmenjene u odnosu na prethodnu generaciju ovog modela, a unapređeni su i sistemi oslanjanja pa su tako amortizeri na prednjem delu promenjive tvrdoće u zavisnosti od hoda. Uz to, moguća je doplata za M adaptivno oslanjanje, kao i sportsko upravljanje. Vozačima će na raspolaganju biti dve benzinske i dve dizel verzije koje prenose snagu na prednje ili sve točkove pomoću BMW xDrive pogona, a po prvi put ovaj model dobio je i svoju potpuno električnu verziju – BMW iX1.

Novi BMW X1 modeli sa konvencionalnim motorom podrazumevaju dve benzinske verzije sa 136, odnosno 218KS i dve dizel opcije sa 150, odnosno 211KS. Snažniji modeli opremljeni su PHEV sistemom nove generacije. Prvi električni BMW iX1 SAV ima 230 kW i 313 KS, a ukupni obrtni moment iznosi 494Nm. Ove karakteristike su postignute primenom dva elektromotora pete generacije koji ovom automobilu omogućuju i pogon na sva četiri točka.

Ubrzanje tog modela od stanja mirovanja do 100km/h je 5,7 sekundi, a očekivana autonomija po WLTP standardu kreće se od 413 do 438km. Baterija raspolaže kapacitetom od 64,7kWh i moguće ju je puniti maksimalnom snagom od 130kW, kada se za svega 10 minuta može povećati autonomija za 120km. Ista generacija elektropogona primenjena je i na plug-in hibridnim modelima koji imaju povećanu čisto električnu autonomiju u odnosu na prethodnu generaciju i to od 78 do 89km.

Plug-in hibridne verzije BMW X1 modela nose oznake BMW X1 xDrive 25e i xDrive 30e, s tim da prva verzija ima 180kW i 245 KS, a druga 240kW i 326KS. Ukupni obrtni moment kod oba modela iznosi 477Nm. Potpuno novi BMW X1 sa standardnim paketom opreme moguće je, u zaisnosti od vrste modela, kupiti i u Srbiji po cenama:

X1 sDrive18i – 43,900 eur.

X1 xDrive23i – 57,500 eur.

X1 sDrive18d – 43,900 eur.

X1 xDrive23d – 54,500 eur.

