The Legend of Zelda nastavak stiže sledeće godine

Nintendo je konačno otkrio kada izlazi The Legend of Zelda: Breath of the Wild nastavak, a u pitanju je igra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

U novom trejleru nema previše detalja, što može da bude dobro – nedostatak informacija pojačava želju, ali bi bilo dobro da se na kraju dočeka nešto dobro. Na primer odlična igra. Kao i u prethodnim videima Link skače ka nebu I demonstrira poboljšane i pojačane moći. U jednom trenutku mu u pomoć priskače i letelica u obliku ptice, što bi moglo da znači da igra vrvi od vertikalnih prepreka.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom izlazi u maju 2023. godine, tako da je potrebno još malo strpljenja. Očekivalo se da nastavak stigne tokom ove godine, budući da se prvi trejler pojavio još 2021. Kompanija je u martu sve ipak odložila za 2023, verovatno zbog komplikacija s kojima se nosi ceo svet.

