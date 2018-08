Povratak legende: Patrik Stjuart ponovo u ulozi kapetana Žan-Luk Pikara

Za fanove koji su sanjali o povratku kapetana Žan-Luk Pikara u Star Trek, glumac Patrik Stjuart ima veoma lepe vesti. Naime, legenda Zvezdanih Staza najavljuje da će se vratiti u ulogu koja mu je donela planetarnu slavu. Ponovo će zaigrati legendarnog kapetana u novoj seriji koja će u dogledno vreme doći na male ekrane.

Poslednji put kada je Stjuart tumačio ovu ulogu je bilo 2002. godine, a fanovi su sa razlogom uzbuđeni. Stjuart je u izjavi rekao da je to za njega kao glumca i osobu neočekivano ali divno iznenađenje i da ga čini srećnim što se vraća ulozi Žan Luk Pikara. Mogućnost istraživanja novih dimenzija karaktera je samo još jedna od beneficija koje ga čine radosnim. “Tražio sam novi život za njega kada sam mislio da je taj život završen.” Svojom izjavom je znenadio fanove na konvenciji Star Trek-a u Las Vegasu kada se pojavio na sceni sa Alekom Kurcmanom, izvršnim producentom CBS All Acces “Star Trek Discovery” serije, kako bi najavio novu seriju.

Zahvaljujući Star Trek-u, “postepeno mi je postajala jasnija i jasnija snaga serije, uspeh serije, prednosti koje mi je pružila… iskreno se nikada nisam umorio slušajući ljude koji su mi govorili: “Serija u kojoj glumiš mi je promenila život,” rekao je Stjuart uzbuđenoj masi ljudi koja ga je slušala na konvenciji. “To je najvažnije što imam da vam kažem sada” rekao je. “Žan-Luk Pikar se vratio!”

Stjuart je počeo je počeo sa ulogom kapetana Pikara 1987. godine, kao vodeći lik u seriji Star Trek: The Next Generation. Takođe je igrao u četiri Star Trek filma: Generations, First Contact, Insurection i Nemesis.

“Sa velikom radošću možemo reći da je prava privilegija dočekati povratak Ser Patrika Stjuarta na scenu Star Trek-a. Već preko dvadeset godina fanovi se nadaju povratku kapetana Žan Luk Pikara, i taj dan je konačno stigao. Jedva čekamo da ustanovimo neke stvari i iznenadimo naše fanove kako starijih, tako i novijih generacija,” rekao je Kurcman u saopštenju.

Izvor: TechCrunch

