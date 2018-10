Poznati (neki) detalji o trostrukoj kameri Samsung Galaxy S10 telefona

Samsung je već najavio jedan mobilni telefon sa trostrukom kamerom. Galaxy A7 (2018) će se uskoro pojaviti, ali će to svemu sudeći biti samo lagani uvod, takoreći pokazna vežba za ono što će tek uslediti.

Glavna stvar će uslediti u februaru naredne godine, kada će južnokorejski gigant predstaviti novu generaciju smartfona visoke klase. Reč je o praktično jubilarnom modelu, koji će se pojaviti pod oznakom Galaxy S10. Za sada nije sasvim poznato koliko će se verzija inicijalno pojaviti, pošto je Samsung do sada tradicionalno izbacivao dva modela – standardan i većih dimenzija, koji je nosio sufiks Plus. No, bez obzira da li će trostruku kameru poneti oba, samo veći, ili pak treći telefon koji bi se mogao pojaviti početkom naredne godine, jedno je sigurno – barem jedan od tih telefona će imati trostruku kameru, i sada znamo nešto više detalja o njoj.

Naime, procurele su specifikacije sa osnovnim karakteristikama senzora koji će biti korišćeni. Glavni senzor će biti stari dobri poznanik koji je već korišćen u mnogim top modelima mobilnih telefona – senzor od 12 MP sa veličinom piksela od 1,4 µm, te dvostrukim otvorom blende od f/1,5 i f/2,4. Dva preostala senzora će činiti kombinaciju telefoto i ultra-širokougaone kamere. Telefoto kamera će imati rezoluciju od 13 MP, otvor blende od f/2,4, kao i veličinu piksela od 1,4 µm.

Najzad, širokougaona kamera će imati senzor od 16 megapiksela, identičnu veličinu piksela, te otvor blende od f/1,9. Međuitim, ono čime oduševljava jeste ugao pokrivanja od čak 123°, što će je činiti vodećim modelom u klasi. Poređenja radi, pokrivaće širi ugao od LG G7 ThinQ uređaja, koji je do sada bio predvodnik po tom pitanju, i isporučivaće veću rezoluciju u odnosu na Asus Zenfone 5z, čiji širokougaoni senzor nudi 8 MP. Očekuje se da telefoni budu predstavljeni u Barseloni tokom narednog Mobile World Congress događaja, koji će se održati krajem februara.

