Predstavljen Nokia 7.1 telefon u Londonu

HMD Global, proizvođač Nokia telefona, juče je predstavio model Nokia 7.1 – prvi pametni telefon sa PureDisplay tehnologijom ekrana. Ova tehnologija omogućava bolji prikaz detalja svetlih ili tamnih površina, kao i još jasnije boje prikaza za sve sadržaje. Sa podrškom za HDR10, Nokia 7.1 PureDisplay isporučuje bolji kontrast (1.000.000:1 dinamički odnos kontrasta). Ekran od 5,84 inča sa odnosom 19:9 i rezolucijom od 1080×2280 piksela, automatski prilagođava osvetljenje i kontrast ambijentalnim uslovima – osiguravajući da je svaki sadržaj vidljiv čak i u uslovima jakog osvetljenja.

Nokia 7.1 telefon poseduje Qualcomm Snapdragon 636, a brzo punjenje preko USB-C kabla puni čak 50% baterije za 30 minuta. Uređaj poseduje dve kamere na poleđini sa ZEISS optikom od 12 MP i 5 MP. Glavna kamera ima opciju bokeh, dok opcija elektronske stabilizacije slike (EIS) umanjuje efekat “drhtavih ruku” pri snimanju. Model Nokia 7.1 se pridružuje portfoliju Nokia pametnih telefona koji su deo Android One porodice, i dolazi sa Android 8.1 Oreo-om a očekuje se ažuriranje na Android 9.0 Pie. Servis Google Play Protect skenira sve aplikacije u Google prodavnici i na samom uređaju kako bi zaštitio telefon od malvera.

Nadovezujući se na vrhunsko iskustvo prikaza, ovaj model dolazi i sa dva nova audio dodatka: Nokia True bežične slušalice i Nokia Pro bežične slušalice. Nokia True bežične slušalice, od kojih svaka teži po 5 grama, obezbeđuju jasnu reprodukciju zvuka i razgovora uz do 3 i po sata reprodukcije. Uz prenosnu futrolu, koja sadrži do tri punjenja, korisnici sada mogu da napune svoje bežične slušalice u hodu (omogućava do 16 časova audio sadržaja uključujući i punjenja iz prenosne futrole). Nokia Pro bežične slušalice su idealne za aktivnije korisnike. Povezane sa ogrlicom koju možete da nosite oko vrata, ovaj dodatak je idealan za duža putovanja jer omogućava i do 10 sati korišćenja sa samo jednim punjenjem. Ugrađena funkcija vibracije obaveštava korisnika o dolaznim pozivima, a sa pametnim magnetnim slušalicama korisnici mogu da odvojeno prihvataju pozive ili puštaju muziku, a da pri tom ne moraju vaditi telefon iz džepa.

Nokia 7.1 dolazi u plavoj boji i u boji čelika i dostupan je na određenim tržištima od oktobra u dve varijante – 3 GB/32 GB i 4 GB/64 GB. Ovaj model će biti dostupan po maloprodajnoj ceni od 299 evra i 349 evra u različitim delovima Evrope.

