Predstavljen Snapdragon X Elite, Qualcomm-ov najmoćniji čip do sada

Na godišnjoj Snapdragon Summit konferenciji, koja je u utorak održana na Havajima, Qualcomm je najavio novi model u svojoj liniji mobilnih čipova. U pitanju je Snapdragon X Elite, za koji u kompaniji kažu da je u pitanju najmoćniji procesor do sada.

Snapdragon X Elite je naslednik prošlogodišnje linije Snapdragon 8cx Gen 3 procesora za laptop računare. Ime je promenjeno da bi se naglasio ogroman skok u performansama nove generacije. Čip je zasnovan na 12 Oryon jezgara, i Qualcomm tvrdi da će biti do dva puta brži od Intelove 13. generacije Core i7 procesora, uz 68 procenata manju potrošnju energije. Oryon jezgra su nastala kao rezultat razvoja nakon Qualcomm-ove akvizicije kompanije Nuvia, tokom 2021. godine.

Zahvaljujući integrisanom GPU-u, Snapdragon X Elite donosi duplo bolje grafičke performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Čip je zasnovan na TSMC-ovom 4 nm proizvodnom procesu, sa standardnom brzinom od 3.8 GHz, uz mogućnost ubrzanja do 4.3 GHz. U čipu se nalazi i 42 MB keša sa LPDDR5x memorijskim protokom od 136 GB/s.

Upotreba novog Qualcomm-ovog AI Engine-a obezbediće i značajno ubrzanje zadataka koji se tiču mašinskog učenja. Kompanija tvrdi da će, ove zadatke X Elite obaviti do 4.5 puta brže od konkurenata. Čip je dizajniran da radi sa velikim jezičkim modelima, sa do 13 milijardi parametara, pa nudi najbrže Stable Diffusion performanse na tržištu laptop čipova. Među ostalim opcijama, pomenućemo mogućnost AV1 4K HDR video enkodiranja i dekodiranja, 5G podršku sa brzinama download-a do 10 Gbps, kao i WiFi 7.

Qualcomm smatra da će sa Snapdragon X Elite čipom napraviti proboj na tržištu i da će uspeti da pobedi Intel i Apple na polju mobilnih procesora. Njegova pojava na tržištu očekuje se sredinom sledeće godine.

Izvor: Engadget

