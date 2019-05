Predstavljena prva besplatna biznis platforma u Srbiji – „Naša mreža”

Kompanija Vip mobile kreirala je jedinstvenu biznis platformu sa idejom da ponudi relevantan i koristan sadržaj, kao i da kompanijama obezbedi mesto gde će biti u mogućnosti da se međusobno povežu i ostvare saradnju. Prva besplatna biznis platforma u Srbiji „Naša mreža”, zahvaljujući kojoj će mala i srednja preduzeća moći jednostavno da unaprede svoje poslovanje, danas je, 29. maja, predstavljena.

Platforma se sastoji od tri celine: Informiši me, Umreži me, Podrži me.

Informiši me je edukativna komponenta platforme i mogu joj pristupiti svi korisnici koji posete veb sajt ili instaliraju aplikaciju. Sastoji se od korisnih informacija i inspirativnog sadržaja za unapređenje poslovanja.

„Naša mreža namenjena je svim kompanijama i preduzetnicima koji žele nova znanja, nove poslovne prilike i specijalne pogodnosti, a posebno je usmerena na mala i srednja preduzeća. Želimo da na ovaj način podržimo poslovne korisnike gde im je najpotrebnije – u otvaranju novih biznis prilika. Cilj nam je da podstaknemo i olakšamo komunikaciju između kompanija i stvorimo povoljne uslove za ostvarivanje novih partnerstava”, navela je Branka Pudrlja Durbaba, glavni direktor za tržište u Vip mobile kompaniji.

Platformi „Naša mreža” može se pristupiti putem sajta ili preuzimanjem mobilne aplikacije za Android sa Google play prodavnice, dok će uskoro biti dostupna i za iOS na App Store prodavnici.

