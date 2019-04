Predstavljena tri nova modela Samsung Galaxy A serije

Samsung je predstavio tri nova modela iz Galaxy A serije – A20e, A40 i A80, koji uz već najavljene A10, A50 i A70 pametne telefone, čine najjaču liniju kompanije u ovom segmentu. Novi Galaxy A modeli donose brojne inovacije novoj generaciji korisnika, nudeći funkcije i iskustva najnaprednijih uređaja po pristupačnoj ceni.

Korisnici mogu da biraju između šest različitih novih telefona koji najviše odgovaraju njihovom životnom stilu i budžetu. Uređaji iz Galaxy A serije imaju sve što je korisnicima potrebno – najveći i najosvetljeniji ekran, super širokougaonu kameru sa trostrukim objektivom i inteligentnu bateriju koja ne mora često da se puni.

Dizajniran za evropsko tržište

Galaxy A serija je razvijena kao direktan odgovor na stalan rast ovog segmenta i sve veća očekivanja korisnika koji traže kvalitet i inovacije. Kako bi najbolje odgovorio na potrebe evropskih potrošača, Samsung uvodi dva sasvim nova uređaja razvijena posebno za ovaj region – A20e i A40. Uređaji stižu sa vrhunskim inovacijama svojstvenim A seriji, dok njihovi manji ekrani oslikavaju snažan trend među korisnicima u Evropi, koji traže kompaktan uređaj.

Galaxy A20e

Galaxy A20e ima Infinity-U ekran od 5,8 inča i može da drži korak sa svakodnevnim zahtevima. Opremljen je baterijom od 3.000 mAh, ima tehnologiju brzog punjenja na 15W što znači da je kratka dopuna baterije dovoljna za ponovno pokretanje.

Galaxy A40

Galaxy A40 je za one koji žele kompaktan format a da pri tome ne moraju da se odreknu ni uživanja u vizuelnim sadržajima, ni performansi. Ima Infinity-U ekran od ivice do ivice od 5,9 inča, dok Super AMOLED ekran u Full HD+ rezoluciji donosi izvanredan kvalitet i bistrinu slike. A40 stiže sa dvostrukom kamerom za širokougaone kadrove do 123o i inteligentni optimizator scene sa veštačkom inteligencijomza najbolje fotografije. Moćna prednja kamera od 25 MP može da optimizuje snimke sa preniskom ili previsokom ekspozicijom.

Galaxy A80

Uređaj stiže sa prvom Samsung rotirajućom kamerom. Automatska rotirajuća kamera ne donosi samo izvanredno iskustvo i zadnje i prednje kamere, već takođe omogućava i prikaz slike preko celog ekrana. Novi sAMOLED FHD+ Infinity ekran od 6,7 inča korisnicima donosi živopisne detalje i, u kombinaciji sa Dolby Atmos zvukom pruža sveobuhvatno korisničko iskustvo. Galaxy A80 takođe ima bateriju od 3.700 mAh koja optimizuje potrošnju energije telefona, prateći dnevnu rutinu korisnika i korišćenje aplikacija. Ujedno, uređaj ima superbrzo punjenje na 25W.

Kompletne specifikacije svih predstavljenih uređaja možete pronaći u tabeli ispod:

