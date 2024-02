Predstavljena Xiaomi 14 serija s Leica optikom sledeće generacije, koju donosi Xiaomi HyperOS

Kamera

Zadnja kamera • LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH. • Glavna kamera – 23mm f/1.6 Leica o 50MP široka kamera o senzor slike Light Fusion 900 o Veličina senzora 1/1,31″ o 2,4 μm 4-u-1 Super Pixel o OIS, 7P sočivo • 75mm f/2.0 Leica plutajuća telefoto kamera o 50/32MP (ukupno/stvarno) telefoto kamera o f/2.0, OIS o Podržava 10cm makro fotografiju • 14mm f/2.2 Leica ultraširoka kamera o 50MP ultraširoka kamera o f/2.2, 115° FOV • Dva fotografska stila: Leica Authentic Look & Leica Vibrant Look • Sistem glavnog sočiva: 35 mm dokumentarni film, 50 mm Swirly bokeh, 75 mm portret i 90 mm meki fokus • Xiaomi ProFocus • Režim noćnog portreta • 8K video snimanje • Kreirajte u Dolby Vision® do 4K pri 60 kadrova u sekundi • Režim filma • Ultra Night Video Prednja kamera • selfi kamera na ekranu od 32MP o Veličina piksela 0,7 mm o f/2.0, 5P objektiv, 89.6° FOV o Dinamičko kadriranje (0,8k, 1k) o Noćni režim o Portretni režim o HDR

Zadnja kamera • LEICA VARIO-SUMMILUKS 1:1,63-2,5/12-120 ASPH. • Glavna kamera – Leica od 23 mm od 1 inča o f/1.63-f/4.0 bezstepeni promenljivi otvor blende o 50MP široka kamera o LIT-900, veličina senzora od 1″. o 3,2 mm 4-u-1 Super Pixel o OIS, 8P objektiv • Leica plutajuća telefoto kamera od 75 mm o 50MP IMKS858 o f/1.8, OIS o Podržava 10cm makro fotografiju • 120mm Leica periskopska kamera o 50MP IMKS858 o f/2.5, OIS o Podržava makro fotografiju od 30 cm • 12mm Leica ultraširoka kamera o 50MP IMKS858 o f/1.8, 122° FOV o Podržava 5cm makro fotografiju • Dva Leica fotografska stila: Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look • Sistem glavnog sočiva: 35 mm dokumentarni film, 50 mm Swirly bokeh, 75 mm portret i 90 mm meki fokus • Šest žižnih daljina: 12 mm (ultra-široka), 23 mm (široka), 75 mm (telefoto), 120 mm (periskop), dodatna žižna daljina od 46 mm i 240 mm preko in-Sensor-Zoom-a. • MasterCinema • Režim filma • 8K profesionalno snimanje video zapisa pri 30 kadrova u sekundi na sva 4 sočiva • 10-bitni LOG video snimak, podržava LUT uvoz • 16-bitni Ultra RAV Prednja kamera • selfi kamera na ekranu od 32MP o f/2.0 o 1/3,14″ veličina piksela o Dinamičko kadriranje (0,8k, 1k) o Noćni režim o HDR