Preduzetnicima 500 miliona dinara za investicije

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj, sa kamatnom stopom od 1,5% godišnje uz garanciju banke, i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja. Rok otplate za pravna lica je do deset godina, za preduzetnike do osam godina, a u oba slučaja odobrava se grejs period od jedne godine.

Novac dobijen na ovom Konkursu može se upotrebiti u najrazličitije svrhe, od nabavke opreme, mašina i postrojenja, do adaptacije, izgradnje ili kupovine proizvodnog ili poslovnog prostora. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2018.

Izvor: RTV