Preminuo sedmostruki svetski prvak u Tetrisu

Preminuo je Jonas Neubauer, kojeg je Vice svojevremeno nazivao najvećim igračem Tetrisa na svetu. Njegov kamp je najavio komplikacije sa zdravljem 4. januara putem Twitter naloga, obećavajući više detalja kada postanu dostupni. Neubauer je pomogao popularizaciji Tetrisa kao esporta i sedam puta je osvojio Svetsko prvenstvo u klasičnom Tetrisu, uključujući i njegovu prvu godinu 2010. Takođe se dva puta plasirao na drugo mesto u 10 godina od kada je turnir pokrenut.

Jedan od najboljih igrača Tetrisa ikada

Zvanični profil za Tetris nazvao ga je jednim od najvećih klasičnih igrača Tetrisa svih vremena.

U svom intervjuu za Vice, Neubauer je svoj stil igranja uporedio sa džez pijanistom po tome što je mogao biti prilično haotičan i što je uvek improvizovao umesto da se drži plana. Pored učešća na Svetskom prvenstvu u klasičnom tetrisu, Neubauer je takođe radio striming na Twitchu pod nazivom NubbinsGoody u poslednjih nekoliko godina. Iako je očigledno strimovao mnoge igre Tetrisa, radio je i video snimke koji su sadržali druge igre poput Last of Us 2 pa čak i Dungeons and Dragons.

Web lokacija Svetskog prvenstva u klasičnom tetrisu objavila je izjavu u kojoj se Noubauera seća kao osobe i kao legende u zajednici. Sadrži snimak njegovog poslednjeg meča na turniru 2020, u kojem je igrao protiv Jacoba “Huffulufugus” Huffa.

