Prestanite da koristite BeReal kao Instagram

Za one koji nisu upoznati, BeReal je društvena mreža koja je na mnogo načina anti-socijalna mreža. Aplikacija šalje obaveštenje svim korisnicima u nasumično određeno vreme, obaveštavajući ih da je „vreme za BeReal“. U teoriji, korisnici otvaraju BeReal odmah po prijemu ovog obaveštenja, fotografišu šta god da rade u to vreme i postavljaju je u aplikaciju. Ne možete videti tuđe BeReals dok ne objavite svoj.

Na papiru, to je suprotno od Instagrama. Ova druga aplikacija je poznata kao kurirana — ljudi je pune prelepim, pažljivo uređenim fotografijama na kojima rade glamurozne stvari sa velikim grupama prijatelja koji obožavaju. Objavljujete svoje najbolje trenutke i, što je najvažnije, ne objavljujete ništa drugo.

Ali BeReal se ne može urediti – ili barem, namera je da ne bude. To si pravi ti. Pomeranje po Instagramu može učiniti da se osećate kao da ste jedini koji provodite petak uveče gledajući Netflix u svom krevetu dok su svi ostali u gradu, ali listanje kroz BeReal vas podseća da niste sami. Čudno je utešno – to je možda najefikasniji onlajn lek za FOMO koji postoji.

Ali BeReal ima fatalnu manu za koju verujem da u velikoj meri ometa njenu misiju: obaveštenje BeReala ne ističe. Iako ne možete da objavite BeReal pre nego što obaveštenje izađe, možete ga objaviti bilo kada nakon što obaveštenje izađe (naravno, sve dok upozorenje sledećeg dana ne bude).

Kao posledica toga, vrlo malo sprečava ljude da koriste ovu aplikaciju na isti način na koji koriste Instagram priče. To jest, bez obzira na to kada BeReal obaveštenje izađe, oni stalno objavljuju u 20:00 ili tako svake noći kada neizbežno rade nešto uzbudljivo. I završavaju sa BeReal-om koji je prepun umetničkih fotografija šoljicinstaga za kafu, čaša za martini, zalazaka sunca na plaži i selfija sa prijateljima na blistavim mestima – uredjenom kolumnom namenjenom da impresionira njihove pratioce. Drugim rečima, Instagram priče.

Korisnici BeReal-a se osećaju prijatno da pokazuju svoje dosadno, ružno lice u aplikaciji jer to rade i drugi ljudi. Utapamo se u more. U solidarnosti je moć. Što je aplikacija više preplavljena zabavama i umetničkim vinskim koktelima, to će se osećati manje prijatno svako ko želi da je koristi za predviđenu svrhu. A onda ćemo svi izgubiti jedinstvenu privlačnost koja nas je dovela do BeReala. Samo ćemo imati mnogo gori, mnogo lošiji Instagram u našim rukama.

Izvor: TheVerge

