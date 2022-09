Preuzmite Tomb Raider potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova: Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition i Submerged: Hidden Depths. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 8. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (ili više njih).

Igra Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition je izašla još 2018. godine, a u pitanju je neverovatno iskustvo. Nije za decu, te će oni koji još uvek nisu punoletni morati da se strpe. Odlična avantura igrače vodi kroz gustu džunglu, a dodeljena im je uloga Lare Croft. Prvi put se pojavila još daleke 1996. godine, pa od tada okupira pažnju ljubitelja franšize, te svih koji su za nju čuli – a retko ko nije.

Submerged: Hidden Depths takođe ima odlične ocene, a u pitanju je igra u kojoj se igrač suočava s lepotama potopljenog sveta. Iz udavljenih naselja izviruju ruševine, a tu su i misteriozna stvorenja koja sve čine još uzbudljivijim. Ispod površine je nešto opasnije, prisustvo od kojeg ne može da nas sačuva običan čamac.

Ljubitelji ovakvih avantura će se sigurno obradovati, a pozitivne ocene će tom zadovoljstvu dodatno doprineti. Epic garantuje zabavu, pa obe igre valjda zato i nudi besplatno. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition inače košta oko 40 evra, a Submerged: Hidden Depths oko 30 evra.

