Priča koja štedi pare i vreme: AB Soft poslovni softver

Za četvrt veka postojanja, AB Soft je razvio softver koji pokriva praktično sve aktivnosti u preduzećima širokog spektra delatnosti. I sve to je napravljeno fleksibilno, tako da odgovara i najmanjim i najvećim poslovnim sistemima. Takav je i model finansiranja informacionog sistema…

Kada počinjete s poslom, ambicije i entuzijazma ima napretek, a novca nedovoljno. Mora svuda da se pomalo prištedi kako bi se troškovi održali u okviru predviđenog budžeta. Posla puno, prometa malo, a potreba na sve strane – investiraj u proizvodnju, reklamu, uspostavi prve kontakte s kupcima i dobavljačima… Za informacioni sistem ima vremena, o tome ćete kasnije.

Mogućnosti koliko vam treba

Pošto ste uspešni, to “kasnije” stigne brzo, a novca opet nema dovoljno. Kupovina jeftinijeg rešenja, “da se zakrpi stvar do boljih dana”, nije dobar izbor, jer kada jednom počnete s nečim, prelazak na bilo šta drugo, ma koliko to bilo bolje, još je bolniji i teži nego da se na samom početku uložilo više napora i truda. O ponudi AB Soft-a za mala i srednja preduzeća vredi razmišljati od samog početka, jer je u svakom pogledu, od mogućnosti, perspektivnosti i fleksibilnosti investicije, do ugrađenog višedecenijskog iskustva u primeni kod širokog spektra korisnika u zemlji, u vrhu na našem tržištu.

Ovaj ERP pokriva širok spektar poslovanja i u svakom od njih ima impresivnu listu referentnih instalacija. Ako krenete da se bavite jednom delatnošću, a onda se širite i na srodne, sve nabavljeno i implementirano ostaje, dok se, najčešće kroz dopunsku implementaciju i eventualnu nabavku ponekog novog modula, mogućnosti šire i opet u potpunosti zadovoljavaju potrebe korisnika, ma koliko on bio inventivan i dinamičan u razvoju poslovanja.

Evo i jednog ne tako retkog primera iz prakse AB Soft-a. Preduzeće s kojim su počeli da sarađuju u početku se orijentisalo na veleprodaju, s vremenom su počeli da otvaraju i maloprodajne objekte, broj radnika se povećavao, načini angažmana usložnjavali, pa je bio potreban kompleksan sistem obračuna zarade. Na kraju su organizovali i proizvodnju. Sistem koji je u početku bio prilagođen vođenju finansija, veleprodaje, kadrovske evidencije i obračuna zarada, praktično je za par dana bio spreman da podrži i maloprodaju, a uvođenje poslovnih procesa vezanih za proizvodnju proteklo je bez remećenja ostatka informacionog sistema. Prednost AB Soft-ovog rešenja ogledala se u fleksibilnosti i visokoj dinamici i kod najkomplesnije implementacije.

Novca koliko može i još malo bolje od toga

Na početku ove priče rekosmo da novca nikada nije dovoljno i da, kao po pravilu, za poslovni softver “nema para, mora da se štedi, a kasnije ćemo uzeti nešto bolje”. Neće para biti ni kasnije jer će prelazak na ono “nešto bolje” koštati mnogo i vremena i novca i snage i entuzijazma. Teška situacija za sve. Može li da se izbegne?

Znajući sve to, AB Soft za mala preduzeća, koja su tek na početku razvoja, ima program u kojem mogu da iznajme softver, a on će pratiti njihove potrebe i rasti na pravi način zajedno s preduzećem. I sve to do četiri godine. Period je pažljivo izabran jer se u tom vremenskom okviru uspešna poslovna ideja pretoči u zaokružen poslovni sistem. Posle toga dolazi pravo vreme da kompanija ima svoj, sebi prilagođen sistem koji će je pratiti i u budućim vremenima. I ona ga već ima, već nekoliko godina. Ostaje samo da se odluči da li će ga preneti u svoje vlasništvo po simboličnoj ceni ili joj se više isplati da nastavi s lizingom kao do tada.

