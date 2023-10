Privatni bioskop u toplini doma

Upoznajte novog omiljenog kućnog prijatelja – Samsung The Freestyle projektor 2. generacije, koji će probuditi posebnu bioskopsku atmosferu gde god se nalazili.

Odmah na početku ćemo odgovoriti na pitanje „Zašto baš Samsung The Freestyle 2. generacije?“ Pre svega, dimenzije ovog projektora su minimalne, slika i zvuk koje proizvodi su na najvišem nivou kako bi doneo vrhunsko iskustvo u prikazivanju omiljenih video i zvučnih prikaza, pa je samim tim ovaj projektor nezaobilazni alat za pravljenje bioskopske atmosfere u kući.

Drugo ime mu je „funkcionalnost“

Koji god film ili seriju da izaberete, kvalitet reprodukcije je zagarantovan uz pomoć vrhunskih karakteristika poput automatskog podešavanja – automatsko ispravljanje slike i automatski fokus, optimizacije ekrana i vodeće tehnologije u industriji. Navedene karakteristike omogućavaju uređaju da automatski prilagodi svoj ekran bilo kojoj površini, pod bilo kojim uglom za savršeno proporcionalni prikaz. Zatim, ovaj fenomenalni uređaj pruža i kristalno čist prikaz na svim površinama i pod svim uglovima do 100 inča veličine. Kada se koristi kao projektor za prikazivanje sadržaja, Samsung The Freestyle 2. generacije je moguće iskoristiti za stvaranje svetlosnih efekata zahvaljujući ambijentalnom režimu putem kog možete da izaberete svetlost, prizmu, scene ili neku od svojih privatnih fotografija i emitovati ih na bilo kojoj površini. Uz sve ove performanse projektora, sadržaj će biti prikazan uz odličan kvalitet slike, a vaša dnevna soba će postati najlepša bioskopska sala.

Možete ga postaviti bilo gde

The Freestyle 2. generacije je mali, lako prenosivi uređaj, što vam omogućava da ga pomerate i prenosite iz sobe u sobu. Za razliku od konvencionalnih projektora, njegovo postolje omogućava rotaciju do 180 stepeni, pružajući korisnicima prikaz visokokvalitetnog video sadržaja bilo gde, na primer na šatoru. Automatskim nivelisanjem ekran je neprekidno prilagođen svakoj površini – uključujući podove, zidove, stolove ili bilo šta drugo što bi moglo da posluži u ove svrhe.

Tu je da zabavi celu ekipu

Osim za prikazivanje kvalitetne slike, Samsung Freestyle projektor je moguće iskoristiti i kao svojevrsni pametni zvučnik koji analizira muziku i prema rezultatima stvara vizuelne efekte koji se projektuju. Ovaj projektor omogućava čist i dublji bas bez distorzije, kao i širenje premium zvuka od 360 stepeni za bogato zvučno iskustvo visokog kvaliteta.

Smart TV doživljaj

Odlična opcija ovog projektora je i to što možete da uživate u funkcijama Samsung Smart TV-a na svom projektoru. Smart TV preko sertifikovanih OTT aplikacija i sopstvenih Samsung servisa donosi čitav svet sadržaja. Takođe, putem mobilne veze i SmartThings aplikacije jednostavno možete da reprodukujete sadržaj sa svog mobilnog telefona na The Freestyle 2. generacije. Uz to, pomoću nove Tap View funkcije samo dodirnite The Freestyle 2. generacije svojim pametnim telefonom i preslikaćete sadržaj na ekran. Lako i jednostavno, zar ne?

Sada više nemate razloga da ne uživate u prikazivanju omiljenog sadržaja na velikom, „bioskopskom“ ekranu – okupite porodicu i prijatelje i provedite nezaboravne večeri uz omiljene filmske žanrove, a ukoliko želite da saznate više informacija o ovom uređaju, posetite sledeći link!

Podelite s prijateljima

Tweet