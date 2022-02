Privatnost kao vrednost biznisa, Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo | BIZIT2021

Nevena Ružić, Program Coordinator, Fondacija za otvoreno društvo Srbije je održala predavanje “Privatnost kao vrednost biznisa”. Jasno je da je proizvod mnogo više od kvaliteta robe i usluga za primarnu upotrebnu, ili adekvatnog odnosa sa cenom. Pored ostalih kvaliteta, posebno u vreme aplikacija, algoritama i profilisanja korisnika, privatnost se izdvaja kao kvalitet, dodatna vrednost, ali i odgovornost.

“Privatnost može da bude izuzetna vrednost biznisa. Osnovno pitanje jeste kako do korisnika, odnosno kako ga zadržati. Pandemija je naterala sve da razmišljaju o online poslovanju, čak i one koji to nisu planirali ni najmanje do tada. Privatnost se u online poslu podrazumeva ukoliko želite da pridobijete i zadržite kupce, jer se zasniva na poverenju između korisnika i biznisa. Poverenje je ključna reč,” poruka je Nevene Ružić. “Mobilne aplikacije su tu – jednostavne, primerene i dostupne, ali su i veliki agregatori i baze podataka, potencijalni analitičari pojedinaca i grupa, geolokatori, a uz sve to su ranjive na razne pretnje. Zato je zaštita podataka o ličnosti tema za sve koji posluju sa fizičkim licima, za sve koji imaju zaposlene, i zapravo tema za sve nas.”

