Problemi čitalaca: Amazon, e-knjige i AI spam

Da bi se izborio sa e-spamom, Amazon ograničava broj e-knjiga koje jedan korisnik može da objavi na dnevnom nivou.

Sve je više AI knjiga koje su „napisane“ uz pomoć svakojakih AI alata. Polako se pretvaraju u spam, pa su u kompaniji Amazon odlučili da preduzmu nešto povodom toga i stanu na put onima koji imaju neobjašnjivu potrebu da internet opterećuju AI štivom koje nikome ne treba.

To znači da od sada svako može da objavi „samo“ tri knjige dnevno, a i to je previše. Ovaj potez bi trebalo da umanji pritisak na Amazon prodavnice e-knjiga, budući da su proteklih meseci među bestselere ušli naslovi koje je pisao ChatGPT. Ko ih kupuje? Ko to zna.

Ohrabreni „uspehom“ knjiga koje su pisali AI botovi, korisnici su poželeli da i sami doprinesu trendu, pa je sve počelo da pršti od novotarija. Od početka godine je više knjiga napisano od strane AI botova nego ljudskih pisaca, a prave ljubitelje književnosti taj podatak uopšte ne zabavlja. Možda će novo pravilo usporiti AI pomamu, dok se to ne dogodi sigurni smo s knjigama od papira.

Podelite s prijateljima

Tweet