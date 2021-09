Promena strategije: tik i tok u jednoj generaciji Intel servera

Intel Ice Lake serverska platforma jedna je od najznačajnijih u istoriji ove kompanije. Sa 10‑nm proizvodnim procesom Intel je omogućio jedan od najvećih skokova još od Sandy Bridge generacije 2012. godine.

Novi proizvodni proces omogućio je sitnije tranzistore i veći broj jezgara, koji su zaslužni za krajnje performanse. Ako tome dodate novu mikroarhitekturu koja sa sobom donosi značajna unapređenja i optimizacije, te manju potrošnju i više radne taktove, sinergetski efekat nove generacije zaista je veliki.

Ovo je prvi put da je Intel istovremeno sproveo dva svoja ključna koraka na novom proizvodu. Tik‑tok strategiju Intel primenjuje godinama i ona je krajnje jednostavna. Tik označava velike promene u procesu proizvodnje dok tok obeležava promenu arhitekture na već postojećem proizvodnom procesu. Intel se dosad nikada nije usudio da u jednom koraku primeni i tik i tok korake, jer je razlika između njih bila bar godinu dana. Ovo je zato što su tako velike promene veoma rizične, ali je Intel ovoga puta rešio da rizikuje, što se i te kako isplatilo.

Prevedeno u realnu upotrebu, treća generacija Intel Xeon skalabilnih procesora sa sobom donosi preko 45 odsto bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju, dok su dosadašnje razlike merene uglavnom u rasponu do 20 odsto.

Napomenućemo i da nova platforma podržava do šest terabajta memorije i do osam kanala DDR4‑3200 memorije sa do 64 linije PCIE Gen4 po jednom procesorskom podnožju. Pomenućemo i neka od najbitnijih unapređenja koje je Intel doneo ove generacije.

Ubrzanje korišćenjem veštačke inteligencije (AI)

Sa hardverskim i softverskim optimizacijama, Ice Lake ostvaruje skoro 75 odsto bolje AI performanse od prethodne generacije i više od 150 odsto bolje u odnosu na konkurenciju u AI poslovima.

Unapređena bezbednost

Intel SGX i unapređena bezbednost spadaju među ključne stavke zbog kojih poslovni korisnici biraju Intel platformu. Nova tehnologija može da zaštiti do jednog terabajta koda i podataka u privatnim memorijskim delovima koje Intel naziva „enklave“.

Pored SXG, Intel je unapredio i kriptografsko ubrzanje koje omogućava da čip istovremeno obezbeđuje performanse i bezbednost, što je ključno za poslovne korisnike, poput online prodavaca koji obrađuju milione transakcija dnevno. U tom slučaju potrebno je istovremeno štititi informacije, a da to ne utiče na performanse, jer su obe stvari podjednako bitne.

Ice Lake primena

Cloud je tržište za koje su Intel Xeon procesori pravljeni. S više od 800 provajdera cloud usluga na svetu koji već koriste Intel Xeon skalabilne procesore, Intel planira da većina prebaci svoje poslovanje na novu generaciju procesora kako bi znatno unapredili performanse i ostali u koraku s rastućim zahtevima tržišta.

Specijalizovani mrežni procesori (N) podržavaju različita mrežna okruženja i donose do 62 odsto bolje performanse u različitim mrežnim poslovima, uključujući 5G, 4G i prethodne generacije. Na taj način telekomunikacionim operatorima se nudi Ice Lake kao moderno rešenje za moderna vremena.

S više od 50 OEM proizvođača serverske opreme i preko 250 servera baziranih na Ice Lake platformi, ovo je vrlo bitna grana poslovanja za novu generaciju procesora i platformu uopšte.

Edge arhitektura bazirana na Ice Lake platformi posebno je optimizovana za AI poslove, kao što su rad sa slikama i video‑snimcima na bazi veštačke inteligencije, te kompleksne edge poslove.

Intel D50TNP – Tennessee Pass

Intel D50TNP porodica serverskih rešenja namenjena je poslovima koji zahtevaju moćne računarske performanse (HPS), kao i za poslove veštačke inteligencije (AI). Četiri tipa modula obezbeđuju jedinstvene mogućnosti za obradu, upravljanje, skladištenje podataka i ubrzanje poslova.

Compute modul za obradu podataka dolazi s tečnim i vazdušnim hlađenjem, dve PCIe kartice niskog profila i dva M.2 slota za skladištenje. Modul za ubrzavanje podržava do četiri PCI kartice za ubrzanje pune visine, pune dužine i duple širine, kao i četiri PCIe kartice niskog profila, sa M.2 i U.2 opcijama za proširenje skladišta.

Modul za skladištenje podataka ima kapacitet od 1 PB u 2U kućištu, preko 16 NVMe E1.L SSD‑ova, sa do 500 TB po modulu, čime se omogućavaju visoke performanse za HPC i AI primenu u kompaktnom kućištu. Modul za upravljanje, kao i svi ostali, ima dva Ice Lake skalabilna procesora treće generacije sa četiri PCIe kartice niskog profila po modulu za upravljanje HPC rekovima.



Poseban akcenat ove skalabilne arhitekture jeste to što ona predstavlja odličnu osnovu za dalje unapređenje i proširenje buduće platforme.

Intel M50CYP – Coyote Pass

Intel M50CYP porodica namenjena je za poslovna okruženja, cloud i analitičke poslove, te SMB i edge primenu. U suštini, ovi serveri su osnova vašeg poslovanja, mogu se koristiti za sve potrebe, poput saradnje, skladišta, baze podataka, Web servera, eCommerce‑a, analitike i svega što vam je neophodno za svakodnevno poslovanje.

Ova platforma ima dva slota koji podržavaju Intel Xeon skalabilne procesore treće generacije sa znatno unapređenim performansama u odnosu na prethodnu generaciju, za šta je, pored novih procesora, zaslužna i veća i brža memorija (osam kanala po procesoru).

Podrška za Intel Optane omogućava ekstremno brze performanse za najčešće obavljane poslove, obezbeđujući do 32 odsto bolji memorijski protok u odnosu na prethodnu generaciju. Kada tome dodate veći kapacitet memorije, ovi serveri su odlično rešenje za cloud provajdere i poslovna okruženja koja se oslanjaju na virtuelizaciju.



Sa do 40 jezgara po procesoru i 80 jezgara po serveru, sa samo dva procesorska podnožja, M50CYP predstavlja optimalno rešenje za okruženja koja u kompaktnom kućištu žele vrhunske performanse. Tu je do 12 TB sistemske memorije sa Optane podrškom, kao i Intel Deep Learning Boost tehnologijom koja omogućava da iskoristite prednosti AI hardvera za svakodnevne poslove, bez dodatnog udarca na performanse.

Ethernet podrška od 100 Gb daje veoma velike brzine prenosa podataka do drugih računara, osiguravajući da mrežni interfejs ne bude usko grlo sistema. Slično je i sa PCIe 4.0 podrškom sa do 64 linije po procesoru, znatno povećavajući teoretski protok u odnosu na prethodnu generaciju servera.

Pomenuti Intel Security Guard Extensions (SGX) nudi hardverski sloj bezbednosti, s kriptografskim algoritmima koji bolje štite osetljive aplikacije, podatke, pa čak i firmver kako bi podaci ostali sigurni bez potrebe za dodatnim zasebnim hardverom koji se brine o bezbednosti.

Najveći generacijski skok

Trećom generacijom Intel Xeon skalabilnih procesora Intel je ponudio konkurentno rešenje koje ima možda i najveće poboljšanje performansi i mogućnosti kada se direktno porede dve uzastopne generacije. Jedina zamerka koju imamo je nesrećno rešena nomenklatura, jer treća generacija Intel Xeon skalabilnih procesora zvuči pomalo rogobatno. Srećom, nazivom ćete se baviti samo kada budete naručivali novi hardver za ažuriranje svog servera. Sve ostalo zaslužuje samo reči hvale.

