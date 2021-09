Uskoro možete doživeti hod po svemiru kroz virtuelnu stvarnost

Većina nas nikada neće moći da poseti svemir, a još manje da iskusi kako je to hodati svemirom.

Studio je snimao 3D snimke od 360 stepeni izvan svemirske stanice

Čak i milijarderi koji mogu sebi da priušte da plate put izvan atmosfere naše planete – ili bar negde u blizini – mogu samo da gledaju sa svojih svemirskih brodova. Epizode ​​3 i 4 impresivne serije Space Explorers: The ISS Experience će vam, međutim, dati način da vidite kako je to plutati u svemiru. Da bi se to dogodilo, Felix&Paul Studios, jedan od tvoraca serije, prilagodio je kameru za virtuelnu stvarnost i pričvrstio je na robota Canadarm2 za snimanje 3D scena od 360 stepeni izvan svemirske stanice.

Felix&Paul-ova “Kamera za svemir” prilagođena je verzija komercijalno dostupnog Z-Cam V1 Pro. Ima devet 4K senzora koji mogu da snimaju 3D slike od 360 stepeni u rezoluciji 8K. Kamera je takođe modifikovana da izdrži teške uslove, uključujući UV zračenje, ekstremne temperature i mikrometeoroidne uticaje. Tim ga je pričvrstio za robotsku ruku Canadarm2, koja se kreće po spoljnoj strukturi stanice. Jonathan Woods, izvršni producent serije za Time Studios (jedan od entiteta koji stoji iza projekta, zajedno sa NASA-om), rekao je: “Snimanje Zemlje u stereoskopskom 3D formatu od 360 stepeni iz svemira, izvan svemirske stanice, do sada nikada nije pokušano. Izuzetno je uzbudljivo i nadrealno videti da se to dešava, znajući da je san za ovaj ambiciozni projekat započeo pre više od pet godina, tačnije 2015 “.

Epizode ​​3 i 4 biće dostupne ove jeseni i zime u mobilnom formatu od 360 stepeni na uređajima sa omogućenim 5G-om preko vodećih mobilnih operatera širom sveta, uključujući LGU+ u Južnoj Koreji, KDDI u Japanu, Orange u Francuskoj i Deutsche Telekom u Nemačkoj. One će takođe biti dostupni kao VR doživljaji u Oculus Store -u za slušalice Rift, Quest i Quest 2.

