Pronađite izgubljene stvari uz pomoć junaka iz Ratova zvezda

Mnogo je onih koji često gube sitnice, te mnogo važnije stvari poput ključeva i telefona, ali je tome došao kraj, budući da je budućnost sve bliže, a novih tehnologija za lociranje izgubljenih stvari je sve više.

Jedan od novih gadgeta – Foundmi, ima upravo ovu svrhu, te funkcioniše preko Bluetooth konekcije, i prilagođene aplikacije, a u paketu sa privescima na kojima su junaci iz „galaxy far, far away…“ Gadget se pojavio nešto malo pre filma The Last Jedi, te korisnicima ponudio čitav set junaka iz Ratova Zvezda, koji će im, uz pomoć Bluetooth sile, pomagati da sačuvaju svoje stvari.

Uređaj funkcioniše tako što se Foundmi privezak zakači na ono što korisnik želi da sačuva, poput običnog priveska, te poveže sa prilagođenom aplikacijom, a tu je i mogućnost da se oglasi glasnim alarmom svaki put kada korisnik pokušava da pronađe nešto, a ne uspeva u tome. Aplikacija beleži vreme i lokaciju predmeta, te korisniku pruža informacije o tome gde se predmet nalazio kada je poslednji put bio u dometu. Privezak može da služi i kao daljinska kamera koja se, kada je u dometu, povezuje sa telefonom korisnika.

Foundmi se prodaje u paru, a ljubitelji Ratova zvezda svoje omiljene pomagače mogu da nabave za 29,99 dolara.

Izvor: Mashable

