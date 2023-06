Pronalaženje budućih šampiona Formule 1 – može li esport da pomogne u tome?

Malo ljudi može reći da su se takmičili protiv šampiona Formule 1 Sebastijana Fetela i pobedili.

Igranje igara može pomoći da se obuče F1 zvezde budućnosti

Ali Lukas Blejkli može da se pohvali time. On je takođe trkačka superzvezda, ali verovatno niste čuli za njega. To bi moglo biti zato što se škotski esport sportista obično može naći na virtuelnoj stazi – iako je njegova pobeda nad Fetelom bila u pravom automobilu. Sukob u trci šampiona u januaru bio je najnoviji primer kako se granice između stvarnog i sveta igara u Formuli 1 brišu. I to je nešto što šefovi trkačkih timova kažu da im pomaže da pronađu zvezde budućnosti. Lukas se sada takmiči za McLarenov esport tim, takmičeći se u globalnom virtuelnom Grand Prix-u. Sada je u svojim dvadesetim, a počeo je da se bavi kartingom sa sedam godina i brzo je shvatio da želi da bude F1 vozač. Lukas kaže da ga je pobeda Luisa Hamiltona na šampionatu 2007. dodatno inspirisala, ali je sport bio preskup da bi se probio. „To je surova realnost za mnoge trkačke porodice“, kaže on. Lukas je dobio drugu šansu kada je F1 pokrenuo sopstveni esport turnir 2017. godine, pružajući još jedan put za takmičenje. Prošle godine, trkajući se pod zastavom Meklarena, on je krunisan kao svetski šampion, započevši svoju poslednju trku na pol poziciji i zadržavši svoje vođstvo sve vreme.

Vozači se takmiče u komplikovanim simulatorima, sa istim kontrolama kao i većina trkačkih automobila i ekranima koji pokrivaju prednje i bočne poglede vozača.

Trke su velika takmičenja, koje gledaju obožavaoci širom sveta na platformama za striming kao što je Twitch.

Prema esport kompaniji Gfinity, više od 45 miliona ljudi je gledalo najmanje jednu trku 2022. I sa svim tim očima uprtim u vas, „pritisak je ogroman“, kaže Lukas. „Mentalno, to je najteži deo, rezultati u F1 esportovima se mogu promeniti bukvalno u tren oka“, kaže on. “Učite i o sebi. Kako reagujete na pritisak? Kako vaše telo reaguje? Kako reaguje vaš um?”

Meklaren je samo jedan od velikih F1 timova koji obraćaju pažnju na esport, sa najvećim imenima kao što su Red Bul, Mercedes i Ferari.

Kvalifikacione runde koriste kopije Codemastersove F1 igre, a najbolji igrači su pozvani na skauting sesije koje gledaju predstavnici poznatih timova.

Neki trkački timovi sada vide virtuelne trke kao važan deo svoje budućnosti, privlačeći nove talente i čineći sport privlačnim široj publici.

„F1 video igra je nešto najbliže što možete da uradite trkama u stvarnom životu, a da ne sedite za volanom kartinga ili automobila“, kaže Lindzi Ekhaus, direktorka za licenciranje i digitalne proizvode u McLaren Racing-u. Ona kaže da igranje igara može pomoći da se obuče F1 zvezde budućnosti, jer se virtuelni i fizički svet spajaju.

„Dok zamagljujemo te linije sve dalje i dalje, to je uzbudljiva vrsta oblasti, koja zaista gradi sledeću generaciju talenata koji dolazi u sport”.

Serija 2023. je sada u toku, a sledeći šampion će biti krunisan pre kraja godine.

A sa novom verzijom F1 igre koja izlazi ovog meseca, najveći trkački brendovi će se nadati da će više ambicioznih šampiona u esportu doći za virtuelni volan.

