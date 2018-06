Proslavite pobede Srbije uz Samsung AR emotikone

Fudbalska groznica trese ceo svet, a iz kompanije Samsung najavljuju novu AR emotikon aplikaciju, sa simbolima i bojama nacionalnog tima Srbije. Vlasnici Galaxy S9 i S9+ uređaja moći će, tokom trajanja najvažnijeg fudbalskog praznika, da putem AR Emoji programa rada na kamerama telefona, kreiraju samo svoje poruke, personalizujući emotikone u bojama srpske zastave.

AR emotikoni i inače su dostupni na Galaxy S9 i S9+ pametnim telefonima. Pomoću njih korisnici stvaraju zabavne poruke, u potpunosti prilagođene njihovim željama i takve ih mogu slati prijateljima. Koriste tehnologiju dubinskog učenja i prepoznavanja lica kako bi mapirali više od 100 karakteristika svakog od njih. Tako stvaraju trodimenzionalnu kopiju tog lica omogućavajući korisnicima stvaranje zabavnih, unikatnih poruka.

AR emotikoni imaju 18 fabrički ponuđenih nalepnica (stickera) u standardnom AGIF formatu, koje se mogu deliti sa svima, bez obzira na to koji pametni telefon ima primalac poruke. Kada korisnici nađu AR emotikon koji im se zaista dopada, mogu ga postaviti da bude prikazan na njihovom “stalno uključenom” (Always On) ekranu.Takođe, svi koji budu želeli ovu aplikaciju mogu da probaju na Samsung štandu, u Ušće Shopping centru.

Podelite s prijateljima

Tweet