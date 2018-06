Microsoft redizajnira Office

Redizajn Office-a, koji je kompanija najavila na svojoj zvaničnoj stranici, dolazi dva meseca nakon što je Google predstavio redizajn za Gmail. Google je skrenuo pažnju poslovnog sveta sa svojim paketom kancelarijskih aplikacija u cloud-u, što je Microsoft-u dalo signal da nastavi da radi na Office-u 365, koji ostaje jedna od najvećih mogućnosti za rast kompanije.

Microsoft dovodi svoj Fluent Design sistem iz Windows-a 10 u svoje Office aplikacije kako bi ih pojednostavio za milijardu ljudi koji koriste Office. Word, Excel, PowerPoint i Outlook dobijaju novu pojednostavljenu traku, to jest toolbar u vrhu ekrana (the ribbon) koja je manja i lakša za korišćenje, to jest sveden na samo jednu umesto tri linije kolika je bila do sada. Traka uključuje nove animacije, ikonice koje su dizajnirane da budu pristupačne, kao i suptilne promene boje kako bi se modernizovao izgled Office-a. Iako ove promene dolaze na glavne Microsoft-ove desktop verzije Office-a, one takođe dolaze i na veb. Microsoft je ponovo izgradio svoju veb verziju Office-a (Office.com) na savremenoj platformi kako bi radila brže nego što je to bio slučaj ranije, a vizuelno izgleda mnogo bolje. Office na vebu će sada uključiti avatare za komentare i namenske boje za učesnike koji takođe vide i uređuju isti dokument, poput Google-ovog G Suite-a.

Iako će ažuriran toolbar na kraju biti u svim Office aplikacijama, Microsoft zna da iznenadna promena može uticati na vaš rad. Zbog toga je odlučio da ide polako sa implementacijom novog dizajna: redizajnirana verzija počela je od srede, 13. juna, da stiže u veb verziju Word-a na Office.com, a zatim će u Outlook za odabrane insajdere u julu. Trenutno još uvek nema rasporeda za ostale Office aplikacije. Pošto se ljudi oslanjaju na mišićnu memoriju (muscle memory) za Excel i PowerPoint, oni neće dobiti redizajn uskoro. Word na Windows desktop verziji će takođe morati da čeka dok Microsoft prikuplja povratne informacije od šireg skupa korisnika sa online aplikacijama. Tehnički gigant uverava, međutim, da se ipak možete vratiti na stari toolbar ako to želite.

Pored toga, Microsoft je takođe redizajnirao svoje ikonice radi onih koji imaju slabiji vid. Povećao im je kontrast i učinio ih oštrijim i jasnijim kako bi sprečio njihovo stapanje sa pozadinom. Kao i novi toolbar, ove vidljive ikonice će prvo stići u veb verziju Word-a na Office.com-u. Zatim će doći i do Word-a, Excel-a i PowerPoint-a za desktop Windows kasnije ovog meseca, do Outlook-a za Windows u julu, a potom i do Outlook-a za Mac u avgustu. Kompanija takođe planira da Search učini korisnijim i moćnijim, uz pomoć implementacije veštačke inteligencije. Sa novim ažuriranjem, Search polje u Office 365 aplikaciji će preporučivati rezulate bazirano na onome što smatra da korisnik traži. Ovo u teoriji znači da će biti olakšano pronalaženje stvari u aplikacijama kao što je Outlook.

Novi dizajn je suptilan i dobrodošao dodatak za Microsoft Office, a važnije promene će se sastojati u tome kako Office.com sada radi. Microsoft-ovo obećanje o bržoj savremenoj veb verziji Office-a zvuči primamljivo, u šta ćemo moći da se uverimo tek kada bude dostupna.

Izvor: Engadget

