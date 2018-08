Prva pametna narukvica namenja isključivo fudbalskim navijačima

Kompanija Fantom je u saradnji sa klubom Manchester City, jednim od najbogatijih fudbalskih klubova na svetu i aktuelnim prvakom Engleske, stvorila jedinstveni gedžet koji će obradovati najvernije navijače – pametnu narukvicu. Gedžet izgledom ne odudara preterano od drugih narukvica za praćenje aktivnosti, osim što je napravljena u karakteristično nebesko plavoj boji City-ja, i ukrašena je njegovim grbom.

Ono po čemu se ovaj nosivi uređaj razlikuje od ostalih pametnih narukvica je njegova namena. Na TFT displeju osetljivom na dodir, rezolucije 160×64 piksela, vlasniku će se prikazivati notifikacije isključivo vezane za njegov omiljeni klub. To znači da će ova narukvica svom korisniku, strastvenom navijaču Manchester City-ja, donositi direktno na ručni zglob sva obaveštenja od odbrojavanja vremena do sledeće utakmice, podataka o događanjima na terenu, pa sve do novosti vezanih za klub ili čak raznih zabavnih kvizova i igara.

Notifikacije vezane za događanja u klubu dostavljaju se 24 sata dnevno sedam dana u nedelji, sve dok je povezan sa Internetom (preko povezanog mobilnog telefona) i dok ima punu bateriju koja inače osigurava oko dva dana korišćenja između punjenja. Puna cena ove narukvice, kada krajem septembra krene u slobodnu prodaju, biće oko 90 evra, ali najzagriženiji navijači već sada mogu rezervisati svoj primerak i ostvariti popust od 20 evra.

