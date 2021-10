Prvi put: Kad botovi snimaju horor film

Bliži se Noć veštica, a s tom blizinom raste i glad za hororom. Građani se okreću omiljenim klasicima, ali i nekim novijim filmovima. Netflix se uvek trudi da korisnicima izađe u susret, pa je nedavno predstavio nešto sasvim novo – ­ horor film koji su pisali botovi.

Stručnjaci ipak tvrde da pisci još uvek ne moraju da brinu za svoje poslove, iako je kratki bot-horor zanimljiviji nego što se očekivalo (da se razumemo, nije remek-delo). Za trening botova se postarao Keaton Patti, a tako što ih je „nahranio“ sa 400 hiljada sati horor filmova. Nakon završenog programa botovi su se bacili na posao, te napisali scenario za sopstveni film.

Zanimljiv je čak i naslov – Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive – a odmah je jasno da radnju pokreće Mr. Puzzles. U pitanju je tragična duša koja je oduvek želela svoju slagalicu, ali je nikada nije dobila. Zbog toga se sveti i otima Jennifer koja, kako stoji u scenariju „Ima telo“. Ljubiteljima horor filmova je jasno koliko je važno da junaci imaju tela, jer bez živih tela nema ni leševa.

Novi bot-horor ima zaplet, čak nekoliko preokreta. Uspešno se oslanja na neka opšta mesta koja su karakteristična za filmove strave i užasa, na primer na „seksi letnji kamp“ o kojem Jennifer sanja. Sve u svemu, film je zanimljiv, pa se botovima predviđa zanimljiva budućnost – nije da su leteće pirane, koje su izmislili ljudi, bile mnogo bolje od Jennifer.

