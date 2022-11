Prvi smartfon koji šalje satelitske poruke stiže 2023.

Tehnološka kompanija iz Velike Britanije, Bullitt Group, sa velikim ponosom objavila je početak saradnje sa vodećim proizvođačem procesora MediaTekom – čiji čipovi će pokretati prvi smartfon sa mogućnošću slanja poruka putem satelitske veze. Novi uređaj biće predstavljen početkom 2023. godine, nadmašujući planove drugih kompanija koje se bave satelitskim komunikacijama u sferi mobilnih telefona.

Bullitt Group, inovativna smartfon kompanija iz Velike Britanije, lansiraće prvi smartfon na svetu koji koristi dvosmernu satelitsku tehnologiju za slanje poruka. Telefon i OTT satelitski servis biće dostupni korisnicima u prvom kvartalu 2023. godine nudeći opciju besplatne SOS satelitske funkcije.

Bullitt i MediaTek u proteklih 18 meseci zajedno su radili kako bi korisnicima omogućili korišćenje satelitske komunikacije u narednoj generaciji Bullitt 5G smartfona.

Britanska kompanija prva će koristiti MediaTekk 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) čipset, a zaštićena tehnologija i servisne komponente paralelno su razvijani kako bi pružili OTT satelitski servis za slanje poruka.

Softver telefona automatski se prebacuje na satelitski link u slučaju nepostojanja celularne ili WiFi konekcije. Servis se integriše sa postojećim kontaktima korisnika kako bi celokupno iskustvo korišćenja satelitskog linka za komunikaciju sa telefonom na mobilnoj mreži bilo potpuno glatko i nesmetano i u roku od 10 sekundi – koliko je potrebno da se uređaj poveže sa satelitom i pošalje poruku.

“Bullit dizajnira i proizvodi mobilne telefone pod licencom kompanija CAT (Catepillar Inc) i Motorola. Tokom 13 godina rada, razvili smo duboko razumevanje za potrebe naših korisnika koji se, usled prirode posla ili životnog stila, vrlo često nalaze u prirodnoj sredini i na samoj ivici prijema mobilnog signala. Globalno, korisnici mobilih telefona svake godine izgube na desetine milijardi časova mrežne pokrivenosti. Samo u Americi, vlasnici telefona tokom godine ostanu bez 22 milijarde časova mobilnog prijema**. Gubitak signala je nešto što je pogodilo svakog od nas u nekom trenutku. U zavisnosti od situacije, to može dovesti do frustracije, nervoze, izgubljene produktivnosti, pa čak i gubitka života”, izjavio je Richard Wharton, ko-osnivač Bullitt grupe i dodao:

“Dugo vremena znamo da odgovor leži u satelitskoj konekciji, ali “nevidljiva” i prosta integracija ove tehnologije u smartfon predstavlja veliki tehnološki izazov. MediaTek i Bullitt poseduju identični pionirski duh i istoriju velikih inovacija, i zato se nakon skoro dve godine zajedničkog rada nalazimo na čelu nove ere komunikacija. Nova tehnologija omogućiće najbrži i najlakši način operatorima da korisnicima ponude apsolutan mir i reše ih brige o jačini signala”.

JC Hsu, korporativni potpredsednik i generalni menadžer bežičnih komunikacija kompanije MediaTek dodao je: “Ova veza nastavlja našu dugu istoriju inovacija i vođstva u formulisanju 3GPP NTN standarda, koji kombinuje mrežnu i satelitsku konektivnost u istom uređaju.Novi standard takođe dozvoljava proizvođačima telefona pristup satelitskoj konektivnosti. Veoma smo ponosni na to što smo kreirali dvosmernu satelitsku tehnologiju za slanje i primanje poruka koja će svoju premijeru imati u prvom Bullitt komercijalno dostupnom telefonu”.

