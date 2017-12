Prvi SMS poslat pre 25 godina

Inženjer Neil Papworth poslao je prvi SMS 3. decembra 1992. godine, kada je napisao “Srećan Božić” na kompjuteru i poslao na mobilni telefon direktora Vodafone-a, Richard Jarvis. To je bio skroman početak, koji je na kraju promenio tehnologiju, pa čak i društvene norme. Trebalo je dosta vremena da SMS bude široko usvojen, što zbog samih mobilnih mreža (pokrivenost je bila daleko manje raširena 1992. godine) što zbog tastera na telefonima, a onda je stigao pametni telefon.

Prve zemlje koje su dobile komercijalne usluge SMS-a bile su Švedska i Norveška, i to 1993. godine, dok je prvi mobilni u potpunosti prilagođen za jednostavno kucanje SMS poruka bila Nokia 2010 lansirana u januaru 1994. Nema sumnje da je pisanje poruka uticalo na komunikaciju u godinama od tada, što je nekada viđeno kao retkost ili nepristojnost, te je sada često prvi izbor za komunikaciju. Koliko često vas uznemirava kada neko zove umesto da pošalje kratku poruku? Shodno tome, uobičajeno je sada videti usluge koje su dostupne putem SMS-a, bez obzira da li naručujete picu ili dobijate muzičke preporuke. Prvobitno ograničenje od 140 karaktera na Twitteru (koje je povećano u novembru) izgrađen je oko SMS granice od 160 karaktera kako bi se omogućilo tvitovanje u eri pre nego što je mobilni internet bio dostupan.

Sada je pitanje da li SMS ima zdravu dugoročnu budućnost. Kombinacija pametnih telefona i skoro sveprisutnog mobilnog pristupa internetu dovela je do eksplozije usluga razmene poruka i društvenih mreža kao što su Facebook Messenger, Apple-ov iMessage ili Google Hangouts, koje rade mnogo više, te je danas SMS pomalo zastareo. SMS bi mogao još da se zadrži, jer je to najpraktičnija opcija za svakog ko ne može da priušti iz nekog razloga pametni telefon ili ne živi u oblasti sa pouzdanim, pristupačnim mobilnim internetom. Međutim, sasvim je moguće da će SMS nestati, jer se ljudi kreću u pravcu daleko sofisticiranijih tehnologija. Broj poslatih SMS-ova prema dostupnim statistikama je rastao do 2012. godine, a od tada beleži pad. U svetu se danas, uprkos tome, još uvek pošalje oko 22 milijarde SMS poruka dnevno, to jest nešto manje od milijarde svakog sata.

