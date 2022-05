Psihološki horor: Nova igra za ljubitelje straha

Čini se da su horor igre u poslednje vreme mnogo popularnije, pa je sve više novih naslova, ali i developera koji iz drugih žanrova prelaze u stravu i užas.

Jedan od njih je i Game Grumps, koji je nedavno predstavio igru Homebody. U pitanju je psihološki horor, a igrač dobija ulogu studentkinje Emily. Tu je i koliba u šumi, tako da je odmah jasno o kojem se podžanru radi. „Cabin in the woods“ priče su popularne među ljubiteljima horora, pa je i Emily zarobljena u jednoj. Nije sama, s njom je, kao što to obično biva, grupa prijatelja. Misteriozni ubica se šunja okolo, skriven iza jezive maske.

U trejleru se vidi da Homebody podseća na Twin Peaks, a na Steam stranici može da se pročita da je igra inspirisana horor filmovima iz osamdesetih godina prošlog veka, kao i retro horor igrama. Nostalgija i dalje donosi novac.

