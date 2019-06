Puštena u rad prva 5G bazna stanica u Srbiji

Puštanjem u rad prve 5G bazne stanice u Srbiji u Naučno – tehnološkom parku Beograd, kompanija Telenor kreirala je 5G okruženje koje od danas mogu koristiti domaće i strane kompanije, startapovi i studenti tehničkih fakulteta za razvoj rešenja na tehnologiji budućnosti. Događaju je prisustvovao je i Rasim Ljajić, ministar turizma, trgovine i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije koji je rekao da je činjenica da Srbija ima 5G testno okruženje još jedan korak koji Srbiju pozicionira na digitalnoj mapi Evrope i sveta.

Majk Mišel, generalni direktor Telenora u Srbiji rekao je da ova kompanija ima najbolju mrežu u Srbiji i da je danas zakoračila u 5G: „Delimo viziju Srbije kao lidera u regionu u razvoju digitalne ekonomije i inovacija. 5G je tehnologija budućnosti i želimo da budemo spremni za trenutak kad bude u komercijalnoj upotrebi. Pozivamo kompanije iz zemlje i regiona da iskoriste činjenicu da imaju 5G okruženje na raspolaganju i već danas počnu da razvijaju svoja poslovna rešenja za budućnost“.

„Za razliku od svih prethodnih generacija mobilne telefonije, 5G generacija donosi mnogo brži odziv mreže i mnogo veću brzinu prenosa podataka, što znači da će za mnoge primene, kao što su virtuelna i proširena realnost, za koje smo do sada morali da koristimo fiksne računare, moći da koristimo mobilne uređaje u pokretu. 5G mreža će omogućiti da se sa uređajima upravlja u realnom vremenu, da zažive mreže velikog broja senzora (Internet Of Things) koje upravljaju gradskim servisima i velikim sistemima (Smart City). Sve ovo će uticati ne samo na povećanje kvaliteta svakodnevnog života i smanjenja troškova poslovanja, već će otvoriti i veliki broj mogućnosti za razvoj novih poslova i preduzetništvo“, izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

5G testno okruženje koristiće od septembra i studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su prvi partneri ovog projekta.

“Uspostavljanje 5G okruženja kod nas je važan iskorak u budućnost koji mnogo obećava. Front nove tehnološke generacije koji je stigao do nas pre nego što smo očekivali ima potencijal da bude značajan generator razvoja digitalnih i pratećih industrija. Elektrotehnički fakultet i Telenor odavno sarađuju, pa zato mi, kao jedan od prvih partnera na ovom projektu, pružamo punu podršku i trudićemo se da kroz angažovanje i eksperimentisanje naših istraživača i studenata damo doprinos u kreiranju novih rešenja“, kaže dr Milo Tomašević, dekan Elektrotehničkog fakulteta.

Na događaju su rešenja predstavile kompanije iz Naučno-tehnološkog parka – Novelic i DigitalWorx koje će raditi na razvoju primene 5G tehnologije na svojim proizvodima.

Telenor je za testno okruženje dobio od Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) na privremeno korišćenje spektar u frekvencijskom opsegu 2600 MHz i 3600 MHz, koji može da podrži brzinu i funkcionalnosti 5G mreže.

Huawei kompanija, kao lider na tržištu 5G mrežne opreme i terminala, partner je na ovom projektu, a pomenuti 5G servis testiran je upravo na Huawei Mate 20X telefonima. Generalni direktor kompanije Huawei, gospodin Li Mengqun izjavio je: “Veliko nam je zadovoljstvo sto je u Srbiji lansirano prvo 5G testno okruzenje. Ovo je veliki korak za sve nas. Huawei je spreman da omoguci uvodjenje 5G mreze, i kao lider u ovoj oblasti pruzi podrsku svojim visegodisnjim partnerima u transformaciji koja, definitivno, donosi promenu u pravilima igre na trzistu.”

Podelite s prijateljima

Tweet