Qljučni element

Samsung, kao jedan od vodećih proizvođača televizora, predstavio je seriju inovacija u svojoj novoj klasi vrhunskih modela. Dok su drugi proizvođači mahom odlučili da ponude OLED televizore, Samsung je rešio da svoje uređaje iz najviše klase zasnuje na jednoj drugačijoj tehnologiji – QLED. Ukupno je u ponudi 12 modela koji su podeljeni u četiri serije kojima dominira slovo Q: Q7C, Q7F, Q8C i Q9F.

Da slovo Q podnaslova ima specijalno značenje ne ukazuje samo činjenica da se ono proteže kroz imena serija, već je sastavni deo svake tehnologije koja je implementirana u ovim televizorima. Uzmimo za primer QLED (Quantum dot LED), gde Q u imenu ukazuje da su upotrebljeni ekrani zasnovani na tehnologiji nanočestica nazvanim Quantum dot. Pomenute serije televizora donosi i Q Picture, Q Style i Q Smart funkcionalnosti.

Q Picture

Quantum dot je vrsta TV filtera koji proširuje broj vidljivih boja i nudi bolje osvetljenje i širi ugao gledanja. Za razliku od nekih drugih tehnologija kod kojih se menja kvalitet prikaza boja u odnosu na ugao gledanja, Quantum dot obezbeđuje istovetan prikaz iz svakog ugla. Samsung QLED serija koristi najnoviju verziju Quantum dot tehnologije koja obezbeđuje prikaz 100% kolornog gamuta, što je potvrdila i VDE (Verband der Electrotechnik), jedna od najvećih svetskih tehnološko‑naučnih asocijacija. U odnosu na OLED tehnologiju, QLED nudi daleko bolji nivo osvetljenja slike. Sve te napredne funkcionalnosti Samsung je objedinio pod zanimljivim imenom Q Picture.

Iako nije jedini proizvođač koji koristi Quantum dot tehnologiju, Samsung je otišao najdalje u njenoj primeni. Ta kompanija je jedina uspela da u proizvodnji, upotrebom metal Quantum dot materijala, u potpunosti eliminiše kadmijum, hemijski element koji je toksičan kako za ljude, tako i za prirodu. Osim što ne zagađuje okolinu, metal Quantum dot obezbeđuje širi ugao gledanja i veću „dubinu“ crne boje. To je postignuto upotrebom tri nivoa antirefleksionih materijala unutar panela, čime je smanjen odsjaj sa eksternih izvora svetlosti. Zahvaljujući odličnoj efikasnosti osvetljenja ovog materijala QLED, za razliku od OLED‑a koji fokusira svetlost u jednom pravcu u cilju proširenja kolornog gamuta, može da projektuje svetlost u različitim pravcima, što rezultuje širim uglom gledanja bez ikakvih gubitaka, kao i boljim koloritetom i osvetljenjem slike.

Upravo zbog tog boljeg osvetljenja i šireg kolornog gamuta, QLED predstavlja odličnu osnovu za HDR prikaz slike. Kombinacija ove dve tehnologije donosi fantastičan rezultat, uporediv sa onim što vide naše oči u prirodi. Naravno, u ovim televizorima implementirana je Samsung HDR10+ tehnologija koja obezbeđuje osvetljenje od 1500 do 2000 nita. Detaljnije o ovoj tehnologiji možete da pročitate u posebnom tekstu posvećenom HDR‑u. Ova je prva serija televizora koja obezbeđuje automatsku kalibraciju HDR slike. Kalibracija je postupak prilagođavanja boja na ekranu kako bi one bile u skladu sa stvarnim bojama i omogućava optimizaciju slike kako bi se postiglo željeno iskustvo gledanja u skladu sa okruženjem u kome se gledalac nalazi. Do sada je automatska kalibracija slike bila dostupna samo u SDR kvalitetu prikaza, dok se HDR prikaz morao podešavati ručno, što je moglo da traje satima. Softver CalMAN with AutoCal kompanije Portrait Displays, zajedno sa odgovarajućim setom za kalibraciju, skraćuje taj postupak s nekoliko sati na nekoliko minuta, pri čemu obraća pažnju na nekoliko stotina parametara. Umesto da se svi parametri podešavaju ručno i zasebno, softver omogućava da se postupak završi sa samo nekoliko klikova. Proces kalibracije svodi se na instalaciju pomenutog softvera i seta za kalibraciju na računar i njihovo povezivanje s televizorom. Softver preuzima postavke televizora i, u zavisnosti od vrednosti koje očita sa ekrana, automatski bira optimalne parametre.

Q Style

Osnovna dizajnerska ideja novih QLED serija Samsung televizora bila je da se ostvari čist i jednostavan, rekli bismo minimalistički dizajn. Pri tome, korisnicima je ostavljena i delimična mogućnost prilagođavanja dizajna sopstvenim potrebama i enterijeru u kome će se TV nalaziti.

Televizori imaju metalno kućište, sa izuzetno tankim, skoro neprimetnim okvirom oko ekrana. Jednaka pažnja posvećena je i zadnjoj strani koja je toliko čista da na njoj čak nema ni konektora. To je ostvareno Invisible Connection kablom, koji je gotovo nevidljiv. Ovaj tanki optički kabl standardne dužine pet metara (mada je moguće dokupiti i kabl dužine 15 m) menja „šumu“ standardnih kablova koji tradicionalno vire sa zadnje strane televizora. Invisible Connection služi za povezivanje sa izdvojenim OneConnect uređajem, nekom vrstom Smart Hub‑a na koji se povezuju periferijski uređaji.

S obzirom na to da je OneConnect nezavisan uređaj, on može da se zajedno sa svim priključenim uređajima sakrije van vidnog polja (recimo, u ormar) i tako se ne narušava vizuelni identitet prostora oko televizora. Time je na još jedan način naglašen minimalizam u dizajnu. Kapacitet protoka podataka Invisible Connection kabla je 75 gigabita u sekundu, što je dovoljno da se bez ikakvog problema isporuče audio i video signali u najvišem kvalitetu.

Još jedna specifičnost Samsung QLED serije televizora jeste mogućnost personalizovanja njihovog izgleda biranjem jednog od tri različita postolja. Dva postolja namenjena su za postavljanje televizora na neki komad nameštaja, dok je treći napravljen u obliku tripoda (poput štafelaja) i obezbeđuje postavljanje TV‑a na pod, bilo gde u prostoru. Redizajniran je i zidni nosač, nazvan No Gap Wall‑mount. Iz samog tog imena moguće je zaključiti da on obezbeđuje potpuno prislanjanje televizora na zid, a za to je posredno zaslužan i pomenuti Invisible Connection način povezivanja.

Q Smart

Uz Samsung QLED televizore dobija se poboljšani One Remote Control daljinski upravljač koji omogućava lako i centralizovano upravljanje OneConnect Smart Hub‑om, kao centralnim delom kontrolnog mehanizma televizora. Daljinac može da zameni daljinske upravljače povezanih uređaja (Blu‑ray, DVD, zvučnici, Set‑Top‑Box…). QLED televizori koriste Auto Source Recognition tehnologiju čiji je zadatak da automatski detektuje koji uređaj je povezan na koji port i da prema tome prilagođava funkcionalnost daljinskog upravljača.

One Remote Control može da se iskoristi i za zadavanje glasovnih komandi. Na taj način moguće je promeniti aktivni povezani uređaj, menjati i pretraživati kanale na TV‑u ili obaviti svaku komandu koja se aktivira standardnim putem – pritiskom na tastere daljinca. Naravno, obezbeđena je i mogućnost kontrole televizora putem mobilnog telefona, instaliranjem odgovarajuće aplikacije.

Nakon svega ovoga, slobodno možemo reći da Samsung sa QLED serijama televizora predstavlja izuzetno jakog takmaca u borbi za prevlast u oblasti HDR‑a. Fantastičan nivo osvetljenja i preciznost prikaza boja učiniće da slika bude savršena čak i u veoma osvetljenim prostorijama. Uz to, zahvaljujući industrijski jednostavnom dizajnu, uklopiće se u svako okruženje. A jedna od dodatnih prednosti svakako je eliminisanje šume kablova koja kvari estetski doživljaj.

