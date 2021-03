Qualcomm pravi Nintendo Switch klona

Ako je verovati najnovijim izveštajima, Qualcomm planira Nintendo Switch klona koji će biti podržan Android operativnim sistemom. Radi se o gejming uređaju sa ozbiljnim sistemom za hlađenje, te upravljanje igrama. Konzola će funkcionisati zahvaljujući nekom od novijih Snapdragon čipova, a zainteresovani će moći da igraju Play Store video igre.

Prema izveštajima, kompanija planira i malo drugačije Snapdragon čipove, a zbog toga što će se Switch klon razlikovati od običnih pametnih telefona – biće nešto deblji, kako bi u njega mogla da se smesti baterija od 6000 mAh. Očekuje se da će procesor zahvaljujući tome biti znatno brži nego kod ultra-tankih modela pametnih telefona, što će uticati i na kvalitet igre. Tu su i upravljači u Joy-Con stilu, podršaka za igranje na TV uređajima, te SD slot za karticu na koju će korisnici moći da pakuju igre. Sve to će biti podržano Android 12 operativnim sistemom i 5G povezanošću.

Najzanimljivije je to što će Qualcomm novi uređaj ponuditi direktno korisnicima, što je velika promena u odnosu na to kako je kompanija do sada poslovala. Budući da se inače bavio proizvodnjom čipova koje su kupovale druge kompanije, Qualcomm nije imao proizvode koji su mogli da se prodaju gejmerima. To se izgleda menja, pa bi gejmersku zajednicu u budućnosti mogli da obraduju i drugi Qualcomm uređaj.

Nova konzola se očekuje u prvom kvartalu 2022. godine. Najavljena je cena od 300 dolara, što je prilično smelo, budući da i Switch košta toliko, a radi se o proverenom hardveru.

Izvor: Ars Technica

