Quibi zabeležio 1,7 miliona preuzimanja tokom prve nedelje

Nakon mnoštva najava i velikog broja TV reklama, Quibi je prikupio preko 1,7 miliona preuzimanja tokom prve nedelje rada nakon lansiranja. CEO Meg Whitman otkrila je statistu CNBC-u juče, takođe primetivši da je prosečna dob gledalaca Quibi-ja (do sada) negde u ranim 30-ima.

Quibi, koji je ekskluzivno dostupan na Androidu i iPhone-u, korisnicima daje besplatan probni period od 90 dana, a kompanija je ranije rekla da će se „suzdržati“ od otkrivanja broja pretplatnika i podataka o preuzimanju aplikacija do posle probnog perioda. 1,7 miliona je malo bolje nego što su analitičari očekivali, a procene se kreću između jednog i 1,5 miliona.

Međutim taj broj je i dalje beznačajan u poređenju sa Quibi-jevim mnogo većim rivalima. Disney Plus je na dan pokretanja nadmašio 10 miliona korisnika (i 3,2 miliona preuzimanja aplikacija), što je težak korak koji treba slediti. Nakon probnog perioda, Quibi će naplaćivati 4,99 dolara mesečno za pretplatu koji podržava oglase ili 7,99 dolara za gledanje bez komercijalnog oglašavanja.

Problemi mobilnog striming servisa

Whitman je napomenula da 80% korisnika koji započnu gledanje emisije barem završe sa gledanjem prve epizode. To nije nužno impresivno kada uzmete u obzir da Quibi-jeva epizoda uvek traje manje od deset minuta. Tako da uopšte nije jasno da li neki od Quibi-jevih originalnih sadržaja ima moć da se zadrži a čineći emisije težim za deljenje ne pomaže. U drugom intervjuu za Fox Business, Whitman je spomenula da Quibi ima veliki broj originalnog programa i da je miran do novembra.

Drugi glavni problem Quibi-ja je nedostatak TV podrške. Jeffrey Katzenberg i Whitman pokrenuli su svoj veliki striming servis kockajući se bez ikakvih TV aplikacija ili iskustva na velikom ekranu, ali čini se da kompanija sada brzo ispravlja taj deo – nakon prvobitnih pregleda koji su navodili to kao glavni nedostatak pretplatničke video usluge. „Oduvek smo planirali da imamo mogućnost da emitujemo na TV korisnika, pa ćemo videti da li to možemo ubrzati u inženjerskom planu“, rekla je Whitman za CNBC. „Na kraju ćemo stići, ali to nikada nije bilo deo lansiranja. Da smo znali za COVID, možda bi i bilo.“

Izvor: The Verge

