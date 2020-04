Radiohead postavlja snimke koncerata na YouTube za izolovane fanove

Radiohead je izgradio svoju karijeru pišući pesme o ličnoj i društvenoj otuđenosti. Ukoliko to uzmemo u obzir, ne treba da iznenadi činjenica da bend sada pokušava da pomogne svojim fanovima da prođu kroz ova teška vremena, postavljajući nedeljne video snimke koncerata na svoj YouTube kanal.

Snimci za najvernije

Serijal je počeo juče, 9. aprila, a prvi na redu je snimak Live from a Tent in Dublin, koncert koji je bend svirao 7. oktobra 2000. Set grupe te noći sastojao se prevashodno iz studijskog albuma Kid A, koji je Radiohead objavio oko nedelju dana pre nastupa. Što se izbora tiče, posebno je prikladan s obzirom da su teme i tekstovi albuma tek poslednjih godina postali bliži i jasniji. Ljubitelji OK Computer i The Bends takođe mogu da se vesele uz Paranoid Android i Just. Koncert možete gledati i kroz Radiohead Public Library, internet arhivu rariteta, robe i drugih stvari koje je bend lansirao početkom ove godine. U tom slučaju, propustićete razgovor sa drugim fanovima.

Radiohead nikako nije prvi bend koji je uradi nešto ovakvo. Već smo videli grupe poput Metallica da rade isto, a više njih će verovatno pratiti trend tokom naredne nedelje.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet