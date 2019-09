Raiffeisen banka predstavila iKeš kredit

Raiffeisen banka je svim građanima, klijentima banke, ali i onima koji to nisu, omogućila da celokupan proces od podnošenja zahteva za gotovinski kredit do isplate sredstava na račun, završe putem interneta, i to za svega 30 minuta. iKeš kredit je novina na srpskom bankarskom tržištu, ali i u našem regionu, navodi se u saopštenju ove banke.

Onlajn podnošenje zahteva za kredit samo po sebi ne predstavlja novinu, i Raiffeisen banka ga već duži niz godina ima u ponudi. Međutim, ovom uslugom se otišlo znatno dalje, jer građani ni u jednom trenutku ne moraju da posete filijalu niti moraju da budu klijenti Raiffeisen banke, a sve neophodne dokumente mogu da pošalju putem aplikacije. Identifikacija se vrši putem kratkog video-poziva sa zaposlenim banke, što postaje standard u zapadnoj Evropi, dok je u našoj zemlji u primeni po prvi put zahvaljujući novoj regulativi koju je nedavno, upravo u skladu sa praksom u tim zemljama, uvela Narodna banka Srbije, navodi se u saopštenju.

Čitav proces se završava elektronskim potpisom, u vrlo kratkom roku: u zavisnosti od veštine osobe u rukovanju elektronskim uređajima, kao i posedovanja potrebnih dokumenata – odgovor o odobrenom kreditu dobija se u roku od 15 minuta, a do isplate novca na račun može proteći i manje od pola sata!

„Punih 18 godina osluškujemo potrebe naših klijenata i unapređujemo ponudu u skladu sa njima. Ono što sigurno znamo je da savremeni čovek nema vremena da nekoliko puta posećuje filijalu banke, da čeka danima na potreban novac. Na ovaj način smo odgovorili upravo na te potrebe – naši klijenti ili oni koji će to tek postati, od sada će keš kredit moći da dobiju u rekordno kratkom roku, bez ijednog dostavljenog papira u filijali, u vreme i na mestu koje njima odgovara“, izjavio je ovim povodom Petar Jovanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

iKeš kredit bez dolaska u banku građanima je dostupan u iznosu do 600.000 dinara, sa maksimalnim rokom otplate do 5 godina i sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate. Prenos zarade u Raiffeisen banku nije obavezan.