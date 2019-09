Intervju: Endava – Jaka saradnja sa univerzitetima

Kompanija Endava samo u Beogradu zapošljava preko 500 ljudi koji dolaze iz raznih škola i fakulteta. Šta možemo da uradimo da bi obrazovanje bilo bolje? Naš sagovornik na ovu temu je g. Remi Savu, Delivery Unit Manager kancelarije u Beogradu

P: Endava zapošljava veliki broj IT stručnjaka. Iz kojih škola i sa kojih fakulteta oni dolaze?

O: U kancelariji u Beogradu zaposleno je više od 500 ljudi različitih struka: programera, testera, biznis analitičara, inženjera upravljanja aplikacijama, menadžera projekata, ali i ostalih različitih funkcija sistema podrške. Softverski inženjering je u velikoj meri zasnovan na matematici i zahteva puno logičkog razmišljanja koje se primenjuje za razumevanje i implementaciju algoritama prilikom kreiranja programa. Na sreću, Srbija ima dobar obrazovni sistem. Na kraju krajeva, svetu smo dali nekoliko slavnih naučnika, tako da imamo solidnu bazu. Stvarnost je takva da je teško razviti znanje izvan formalnog univerzitetskog sistema. Tako, najveći broj inženjera dolazi sa tehničkih univerziteta. U kancelariji u Beogradu najviše inženjera dolazi sa tehničkih beogradskih fakulteta, kao što su: ETF, PMF, FON, ali i FTN iz Novog Sada. Sve ove obrazovne institucije obezbeđuju dobre kandidate za naš juniorski program. Biznis analitičari i menadžeri projekta uglavnom dolaze sa Ekonomskog fakulteta. Dodatno, usled deficita radne snage u IT industriji i primamljivih plata primetan je rastući trend prekvalifikacije kadrova na IT: sada imamo ljude različitih struka, ljude sa dobrim razumevanjem svoje profesije koji mogu odlično da doprinesu projektima kao manuelni testeri ili biznis analitičari.

P: Na koji način Endava sarađuje sa domaćim višim školama i fakultetima?

O: U svim zemljama u kojima poslujemo, zalažemo se za jaku saradnju sa lokalnim univerzitetima. To radimo jer želimo da budemo sigurni da je znanje stečeno na fakultetima u skladu sa stvarnim potrebama tržišta i da svršeni studenti imaju potrebne veštine za projekte iz realnog života. Naši eksperti imaju odlična iskustva u saradnji sa lokalnim univerzitetima. Ljudi iz industrije su oni koji prvi vide trendove i promene na tržištu. Zato smo srećni da smo uspostavili partnerstvo za univerzitetima i da im pomažemo da se definiše kurikulum koji će biti relevantan za ono što studente čeka posle diplomiranja. Kada sam došao u Beograd bio sam prijatno iznenađen dugoročnom saradnjom sa Matematičkim fakultetom, ETF‑om i FON‑om. Nedavno smo uspešno završili jednosemestralni kurs za studente na Matematičkom fakultetu iz oblasti upravljanja projektima. Prošle godine smo studentima Matematičkog fakulteta držali profesionalni kurs „Uvod u testiranje“. Takođe smo učestvovali u programu mentorstva „Dame novog biznisa“ za devojke koje počinju svoju karijeru u IT‑ju. Sada se pripremamo za još užu saradnju: naši eksperti, ljudi sa 10‑15 godina iskustva, žele da podele svoje znanje i da jednako učestvuju u procesu formalnog podučavanja. Sarađujemo i sa studentskim organizacijama na približavanju kompanije studentima, kao što su Job Fair, Soft Skill Academy i Open IT. S druge strane, Endava (i PSTech, pre spajanja kompanija) ima dobru praksu obezbeđivanja finansijske podrške lokalnim univerzitetima kako za opremu za laboratorije, tako i za stipendije najboljim studentima.

P: Da li studenti dolaze u Endavu na stručnu praksu ili letnji rad?

O: Da. Tradicionalno, imamo dva ili tri programa praksi godišnje. Prošle godine smo imali tri programa praksi, nakon kojih smo zaposlili 60 ljudi. Za testing disciplinu osmislili smo uspešan program namenjen svršenim studentima u okviru programa prekvalifikacije u IT sektor, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, a ove jeseni će četiri studenta biti deo našeg programa.

P: Koliko je potrebno mladom stručnjaku koji je završio fakultet da se uklopi u okruženje i počne efikasno da radi? Kakve obuke organizujete za pripravnike?

O: Ukoliko pitate ljude iz industrije, potrebno je puno vremena. Ukoliko posmatramo region, u zavisnosti od zemlje i obrazovnog sistema, potrebno je od 3 do 6 meseci. U Srbiji imamo bolje rezultate integracije, ali intenzivno se oslanjamo na složeni trening proces tokom našeg programa praksi. Tokom ovih programa obuke pokrivaju dve glavne oblasti koje mogu transformisati zaposlenog u odličnog člana tima. Prvi je jasan i svakome je na umu: tehničke veštine (programski jezici, alati itd.) ali samo ovo nije dovoljno. Možete imati sjajne tehnički sposobne ljude, ali oni moraju da rade zajedno i da budu efikasni, tako da mi negujemo sve potrebne „meke“ veštine – timski rad, komunikacija, upravljanje vremenom, prezentacione veštine, davanje i primanje povratnih informacija… Na kraju programa imamo mlade i energične zaposlene sposobne da rade rame uz rame sa ljudima koji imaju puno iskustva, i da isporuče ekstremno kompleksne projekte.

P: Šta bi naše visokoškolske ustanove mogle da učine da bi kadrovi koji se školuju mogli brže da se uklope u industriju?

O: Prvo, treba da nastave da rade ono u čemu su dobri: da forsiraju algoritamski način razmišljanja i da održavaju nivo poznavanja matematike srpskih studenata na zavidnom nivou. Tu ništa ne treba menjati. Drugo, univerziteti moraju da povećaju svoju fleksibilnost i adaptibilnost, i da unaprede svoj kurikulum da bude zasnovan na zahtevima tržišta. Tehnologije se menjaju neverovatnom brzinom. Ono što je pre 5 godina bila vrhunska tehnologija danas može biti potpuno zastarelo. Dobra stvar je što u Srbiji posluju velike IT kompanije. Govorim uopšteno, ne misleći samo na Endavu. Prisustvo velikih IT kompanija može pomoći univerzitetima na mnogo načina ukoliko želimo da Srbija postane lider IT industrije u regionu.

P: Kako Endava pomaže zaposlenima da unaprede svoje znanje?

O: Potpuno smo svesni da je naš uspeh utemeljen na uspehu naših ljudi. Ovo nije samo fraza, ovo je način na koji kompanija posluje. Konstantno rastemo, tako da moramo da unapređujemo i razvijamo naš kadar kako bismo podržali taj rast. Imamo program vođenja karijera, kroz koji ljudi koji imaju više iskustva usmeravaju i pomažu mlađim kolegama da razvijaju sopstvene karijere. I ovo se odnosi na sve zaposlene. Čak i ja imam career coach‑a i smatram ovaj program veoma korisnim. Najveći broj naših vodećih pozicija zauzimaju ljudi koji su napredovali unutar kompanije. Drugo, naš model je baziran na timskom radu, što daje veoma dobru priliku našim juniorima da uče od iskusni kolega kao deo svakodnevnih aktivnosti. Treće, imamo razvijen trening sistem, koji se odnosi na interne treninge – mi smo sada velika kompanija koja broji više od 5.500 zaposlenih i mnogi od njih su eksperti u svojim oblastima, tako da su u stanju da uče mlađe kolege, juniore. Kao dodatak svemu, konstanto dovodimo ljude van kompanije da nam pomognu u sticanju novih veština – dobri smo, ali se ne pretvaramo da smo eksperti u svemu. Četvrto, sertifikacije su deo industrije i mi ohrabrujemo članove našeg tima da postanu sertifikovani stručnjaci. To je dobitna kombinacija: sertifikovani stručnjak ima potvrdu nivoa znanja i samim tim naši klijenti tako imaju potvrdu visoko profesionalnih standarda koje primenjujemo kao kompanija. Za kraj sam ostavio konferencije – one su vrlo važne da bi se ispratili poslednji trendovi industrije, da se ostane u kontaktu sa vrhunskim stručnjacima i da se poveća nivo kvaliteta našeg tržišta. Za nas je uobičajeno da budemo uključeni u sve velike konferencije, ali ove godine unosimo novinu, dovodimo u Srbiju našu konferenciju: Endava TechFlow. Očekujte više informacija uskoro.

P: Koliko je za uspešnu karijeru u IT‑u bitno da čovek stekne i neko post‑diplomsko formalno obrazovanje, poput master ili doktorskih studija?

O: Završetak punog obrazovnog ciklusa treba da bude na listi prioriteta svakog studenta, koji želi da postane stručnjak u svojoj oblasti. Ne kažem da je nemoguće ostvariti uspeh bez master ili doktorske diplome, ali ove stvari – kada se urade pravilno i sa pravom namerom – treba da dodaju vrednost nečijem profesionalnom razvoju. Kompanije traže znak volje za samo‑usavršavanjem, a master diploma je dobar znak toga. Doktorsko obrazovanje je obično namenjeno ekspertima u njihovom polju delovanja, koji su spremni da aktivno doprinose oblasti za koju su specijalizovani, povećavajući tako svoj kredibilitet i prepoznatljivost, što im obezbeđuje osećaj ostvarenosti. To nije za svakoga, ali je sjajno kada neko uspe da postigne taj nivo akademske izvrsnosti. Među našim zaposlenima ima i doktora nauka i veoma smo ponosni na njih.

P: Da li stručnjaci iz kompanije Endava imaju prilike da prenesu svoja iskustva studentima, pošto novi zakoni obezbeđuju i stručnjacima iz privrede da učestvuju u nastavi? Da li su naši fakulteti spremni za takve aranžmane?

O: Mi smo spremni za takve aranžmane i aktivno sarađujemo sa univerzitetima sa ciljem da budemo uključeni i da obezbedimo podršku nastavnom procesu. Primećujemo iskrenu zainteresovanost univerziteta da se to i ostvari. Kao što sam spomenuo, na polju podrške nastavnom procesu imamo vrlo blisku saradnju sa Matematičkim fakultetom i na dobrom smo putu da učvrstimo saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom.