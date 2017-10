Raspisan konkurs za drugi krug prekvalifikacija za IT

Kancelarija za IT i e-upravu pozvala je obrazovne institucije, nevladine organizacije, institute, klastere, te preduzeća, da se prijave za izvođenje obuka u Beogradu, Novom Sadu i Nišu za prekvalifikovanje 900 građana u IT sektor. Konkurs koji Kancelarija organizuje, a sprovodi se kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), biće otvoren do 20. novembra 2017. godine, a detalji konkursa dostupni su na web stranici www.rs.undp.org.

Ove obuke predstavljaju nastavak uspešnog pilot projekta u okviru kojeg je od početka godine obučeno 100 polaznika, kako bi im, kao junior programerima, bilo omogućeno da pronađu posao u IT sektoru. Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

„Program su do sada prošli polaznici različitih starosnih kategorija i obrazovnih profila – od ekonomista i pravnika, do ljudi zaposlenih u ugostiteljskim delatnostima. Zahvaljujući posvećenosti svih učesnika u projektu, nekoliko polaznika je već uspelo da pronađe posao u IT sektoru, dok je najveći broj dobio stručne prakse koje će im pomoći da steknu i praktično radno iskustvo“, rekao je Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarija za IT i e-Upravu, te dodao da ovaj projekat ima veliki potencijal, budući da bi mogao da utiče na smanjenje stope nezaposlenosti, povećanje broja kvalitetnijih kadrova u IT-u i razvoj kompetencija u programiranju.

Do kraja godine u Beogradu će biti obezbeđena obuka za 550, u Novom Sadu za 200, Nišu 100, i u ostalim gradovima za 300 polaznika. Kada je reč o sadržaju kurseva, 400 mesta biće opredeljeno za Java programski jezik, 400 za Java Script, 300 za PHP, po 200 za .Net i C, dok će za kurseve na kojima će se učiti neka druga tehnologija biti opredeljeno 300 mesta.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu poziva građane da se, najkasnije do 5. novembra, prijave za učešće u drugoj fazi programa prekvalifikacija na https://www.itobuke.rs/prijavni-formular/, a pravna lica da učestvuju u raspisanom konkursu, kao i da za sve dodatne informacije – uslove, potrebnu dokumentaciju i način prijave – posete sajt itobuke.rs.

