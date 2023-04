realme 10: Sve boje duge

Jedan od najproduktivnijih proizvođača pametnih telefona pre pet godina predstavio je realme 2, a sada sa realme 10 žele da većem broju kupaca obezbede elegantni izgled i performanse kamere.

Ono što je na prvi pogled nemoguće ne primetiti kod realme 10 modela jeste njegov veoma šik izgled. Leđa su sjajna, sa bisernim efektom, plus ima preliv boja od kajsije do svetloplave ili, u drugoj varijanti boje, od srebrne do tamnoplave. Pored toga, tu je mat okvir i dva velika panela za kameru pozadi, gde se nalaze manja sočiva.

Zahvaljujući zaobljenim ivicama, telefon dobro leži u ruci i, sa Super AMOLED ekranom od 6,4 inča i Full HD+ rezolucijom, malo je kompaktniji i lakši od mnogih rivala. Ekran ima Gorilla Glass 5 zaštitu. Boje su svetle i zasićene, dubina crne je maksimalna, uglovi gledanja savršeni, a čitljivost pod sunčevom svetlošću dobra. Postoji nekoliko režima prikaza boja koje možete izabrati i to Vivid, Natural i Pro režim. Brzina osvežavanja ekrana je 90 Hz, pri čemu modeli u ovom srednjem cenovnom rangu ponekad mogu ponuditi više Hz, ali 90 je sasvim dovoljno. Postoje tri režima rada – standardni 60 Hz, 90 Hz i automatski izbor.

realme UI 4.0 interfejs na Android 13 operativnom sistemu

Ovaj model pokreće Mediatek Helio G99 procesor. Uređaj je pristojne brzine u svim osnovnim zadacima i pokrenuće skoro svaku igru, čak i onu koja zahteva dosta resursa. Još jedna dobra stvar je što se čak i s velikim opterećenjem telefon ne pregreva i ne gasi toliko. Mi smo testirali telefon sa 8 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora, što je dobra konfiguracija. Osam giga RAM-a je odlična veličina memorije za današnju srednju klasu, nema problema s ponovnim pokretanjem aplikacija prilikom prebacivanja između njih. Disk od 128 GB je takođe više nego dovoljan za većinu, posebno s obzirom na to da realme nije zaboravio na podršku za memorijske kartice. Štaviše, postoji virtuelno proširenje RAM-a za 4, 6 ili 8 GB, pa tako kada biste aktivirali ovu opciju u podešavanjima i proširili RAM za 6 GB, tehnički biste imali 14 GB RAM-a i oko 122 GB interne memorije. NFC je ugrađen, za razliku od prethodnika realme 9, a čitač microSD kartice je dodatak za dva SIM slota, tako da možete istovremeno koristiti funkciju dual-SIM i microSD karticu.

Što se tiče kamera, na zadnjoj strani imamo glavni modul od 50 MP, kao i pomoćno monohromno sočivo od 2 MP za efekat zamućenja pozadine, a kvalitet fotografija će vas zadovoljiti. Fotografije sa glavnog modula se podrazumevano čuvaju na 12 MP, a u posebnom režimu možete dobiti punu rezoluciju od 50 MP. Selfiji snimljeni prednjom kamerom od 16 MP su lepi i bogatih boja.

Snimci kamerama realme 10 telefona

Ovaj telefon dolazi sa Android-om 12 i realme UI 3.0 interfejsom, međutim jednim update-om dolazite do Android-a 13 i realme UI 4.0 korisničkog interfejsa. Više puta smo govorili o korisničkom interfejsu u recenzijama drugih realme pametnih telefona i, generalno, ovaj pametni telefon se ne razlikuje u pogledu softvera od drugih novijih modela. Korisnički interfejs ima alate za personalizaciju, mnoge korisne funkcije koje olakšavaju obavljanje određenih radnji, napredni centar za igre, kloniranje sistema, veliki skup različitih gestova koje možete odabrati, pojednostavljeni i dečji režim.

Model realme 10 je dobio bateriju od 5000 mAh, a ovo je dobar standardni indikator za moderne pametne telefone. Sa sigurnošću možemo reći da telefon ima solidan vek trajanja baterije, što je u proseku 10-11 sati prilikom aktivnog korišćenja. Takođe, realme 10 se relativno brzo puni priloženim SUPERVOOC adapterom od 33 W. Za punjenje telefona od 10 do 100 procenata potrebno je nešto manje od sat vremena. Pametni telefon ispražnjen na nulu dobija 50 odsto napunjenosti za 28 minuta.

U pogledu performansi, realme 10 je vrlo zadovoljavajući uređaj srednjeg ranga, i malo je verovatno da će njegovi vlasnici naći nešto na šta bi mogli da se požale. To je dobar kompaktan proizvod sa kojim dobijate puno prostora za skladištenje, impresivnu bateriju, brzo punjenje, NFC, kao i uređaj na kom možete da igrate bilo koju igru. Dizajn je stvar ukusa, ali ne može da škodi kada vam telefon pored dobrih performansi i izgleda lepo.

Korisna adresa: realme.com/global

